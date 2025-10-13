Передача банковских карт в «аренду»: какие последствия могут быть
Никогда и никому не передавайте свою банковскую карту физически, или же данные для доступа к ней. Вы никогда не получите от этого больше, чем потеряете.
Об этом предупредил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Что может быть:
- попадание в реестр дропов,
- ограничение возможности осуществления финансовых сделок.
Это не стоит тех денег, которые предлагают мошенники.
«Дай мне свою банковскую карту, и я тебе заплачу тысячу гривен» — когда кто-то подходит к вам и предлагает такое «выгодное предложение», вы должны понимать, что речь точно не о законных операциях", — пишет он.
«Санкции за соучастие в схемах дропов — это ведь не что-то новое. И каждый, кто доверяет свои финансовые карты мошенникам, должен знать о том, чем рискует. Не будет человек „арендовать“ вашу карту, чтобы купить молоко и печенье, или оплатить проезд. Это всегда нелегальные платежи, мошенничество, махинации — весь спектр незаконных операций», — предупреждает Даниил Гетманцев.
Национальный банк обратился в Комитет по внесению изменений в законодательство о создании реестра дропов. Законопроект будет внесен в парламент в ближайшее время.
Почему важна борьба со схемами с использованием дропов?
По его словам, кроме других видов мошеннических операций, они используются для торговли наркотиками и финансирования терроризма.
Поделиться новостью
Также по теме
Передача банковских карт в «аренду»: какие последствия могут быть
IT Arena 2025: Искусственный интеллект в «Дії» и главные цифровые анонсы при поддержке FAVBET Tech
5 кг золота: как выглядит самая дорогая в мире видеокарта (фото)
Мобильные приложения — главное препятствие для цифровой безбарьерности банков
С октября в странах ЕС будут проверять все банковские переводы в евро
Новые правила карточных переводов: что нужно знать украинцам