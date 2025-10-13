0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Передача банковских карт в «аренду»: какие последствия могут быть

Финтех и Карты
15
Передача банковских карт в «аренду»: какие последствия могут быть
Передача банковских карт в «аренду»: какие последствия могут быть
Никогда и никому не передавайте свою банковскую карту физически, или же данные для доступа к ней. Вы никогда не получите от этого больше, чем потеряете.
Об этом предупредил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Что может быть:

  • попадание в реестр дропов,
  • ограничение возможности осуществления финансовых сделок.
Это не стоит тех денег, которые предлагают мошенники.
«Дай мне свою банковскую карту, и я тебе заплачу тысячу гривен» — когда кто-то подходит к вам и предлагает такое «выгодное предложение», вы должны понимать, что речь точно не о законных операциях", — пишет он.
«Санкции за соучастие в схемах дропов — это ведь не что-то новое. И каждый, кто доверяет свои финансовые карты мошенникам, должен знать о том, чем рискует. Не будет человек „арендовать“ вашу карту, чтобы купить молоко и печенье, или оплатить проезд. Это всегда нелегальные платежи, мошенничество, махинации — весь спектр незаконных операций», — предупреждает Даниил Гетманцев.
Национальный банк обратился в Комитет по внесению изменений в законодательство о создании реестра дропов. Законопроект будет внесен в парламент в ближайшее время.

Почему важна борьба со схемами с использованием дропов?

По его словам, кроме других видов мошеннических операций, они используются для торговли наркотиками и финансирования терроризма.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems