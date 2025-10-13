Передача банковских карт в «аренду»: какие последствия могут быть Сегодня 15:14 — Финтех и Карты

Передача банковских карт в «аренду»: какие последствия могут быть

Никогда и никому не передавайте свою банковскую карту физически, или же данные для доступа к ней. Вы никогда не получите от этого больше, чем потеряете.

Об этом предупредил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Что может быть:

попадание в реестр дропов,

ограничение возможности осуществления финансовых сделок.

Это не стоит тех денег, которые предлагают мошенники.

«Дай мне свою банковскую карту, и я тебе заплачу тысячу гривен» — когда кто-то подходит к вам и предлагает такое «выгодное предложение», вы должны понимать, что речь точно не о законных операциях", — пишет он.

«Санкции за соучастие в схемах дропов — это ведь не что-то новое. И каждый, кто доверяет свои финансовые карты мошенникам, должен знать о том, чем рискует. Не будет человек „арендовать“ вашу карту, чтобы купить молоко и печенье, или оплатить проезд. Это всегда нелегальные платежи, мошенничество, махинации — весь спектр незаконных операций», — предупреждает Даниил Гетманцев.

Национальный банк обратился в Комитет по внесению изменений в законодательство о создании реестра дропов. Законопроект будет внесен в парламент в ближайшее время.

Почему важна борьба со схемами с использованием дропов?

По его словам, кроме других видов мошеннических операций, они используются для торговли наркотиками и финансирования терроризма.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.