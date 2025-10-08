5 кг золота: как выглядит самая дорогая в мире видеокарта (фото) Сегодня 19:33 — Финтех и Карты

Китайский блогер и посол ASUS Uncle Tony показал, как создавалась самая дорогая видеокарта в мире RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition, отлитая из чистого золота.

На ее изготовление ушло около 5 килограммов драгметалла, а итоговая стоимость устройства оценивается примерно в 500 тысяч долларов.

Как видно в ролике Tony взял за обычную основу ROG Astral RTX 5090D, разобрал ее и изготовил формы, чтобы заменить стандартный корпус на золотой. В видео показан весь процесс: плавка металла, заливка в формы, шлифовка и сборка, пишет УНИАН.

Работа заняла несколько месяцев и сопровождалась обилием неудачных попыток, прежде чем удалось добиться идеального результата.

Кроме цельных золотых элементов, система охлаждения видеокарты также покрыта позолотой. Готовое устройство весит около 7,6 кг, из которых 5 кг — чистое золото.

Напомним, что ASUS уже делала золотую версию RTX 5090 для стран Ближнего Востока, но там золотым был только кожух, и содержание драгоценного металла не превышает 7,6 грамма.

Astral Real Gold Edition же, как сообщает VideoCardz, была сделана по заказу из золота, предоставленного анонимным инвестором. Изначально планировалось, что видеокарту разыграют на благотворительном аукционе, но какой-то частный коллекционер уже выкупил GPU напрямую.

