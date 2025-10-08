0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

5 кг золота: как выглядит самая дорогая в мире видеокарта (фото)

Финтех и Карты
82
5 кг золота: как выглядит самая дорогая в мире видеокарта (фото)
5 кг золота: как выглядит самая дорогая в мире видеокарта (фото)
Китайский блогер и посол ASUS Uncle Tony показал, как создавалась самая дорогая видеокарта в мире RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition, отлитая из чистого золота.
На ее изготовление ушло около 5 килограммов драгметалла, а итоговая стоимость устройства оценивается примерно в 500 тысяч долларов.
Как видно в ролике Tony взял за обычную основу ROG Astral RTX 5090D, разобрал ее и изготовил формы, чтобы заменить стандартный корпус на золотой. В видео показан весь процесс: плавка металла, заливка в формы, шлифовка и сборка, пишет УНИАН.
5 кг золота: как выглядит самая дорогая в мире видеокарта (фото)
Работа заняла несколько месяцев и сопровождалась обилием неудачных попыток, прежде чем удалось добиться идеального результата.
Кроме цельных золотых элементов, система охлаждения видеокарты также покрыта позолотой. Готовое устройство весит около 7,6 кг, из которых 5 кг — чистое золото.
5 кг золота: как выглядит самая дорогая в мире видеокарта (фото)
Напомним, что ASUS уже делала золотую версию RTX 5090 для стран Ближнего Востока, но там золотым был только кожух, и содержание драгоценного металла не превышает 7,6 грамма.
5 кг золота: как выглядит самая дорогая в мире видеокарта (фото)
Astral Real Gold Edition же, как сообщает VideoCardz, была сделана по заказу из золота, предоставленного анонимным инвестором. Изначально планировалось, что видеокарту разыграют на благотворительном аукционе, но какой-то частный коллекционер уже выкупил GPU напрямую.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems