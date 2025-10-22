0 800 307 555
ру
Способы перевода средств за границу: что следует учесть

Финтех и Карты
Назвать один вариант, который идеально подходит для всех, невозможно, потому что у каждого есть свои преимущества, недостатки и ограничения.
При выборе способа перевода денег следует учитывать страну получателя, технические/физические возможности получения средств, срочность.
Об этом мы подробно пишем в статье: Переводы, криптовалюта или наличные деньги: варианты помощи родственникам за рубежом

География

Список оптимальных вариантов с учетом географического фактора, то есть где находится получатель:
  • Европа ― SEPA, Wise, P2P, Revolut или другие необанки;
  • США, Канада ― Wise, Paysend, перевод криптовалюты, SWIFT (если цель перевода не противоречит ограничениям НБУ);
  • Австралия ― Wise, SWIFT, перевод криптовалюты.
Ситуация с Азией и Африкой сложнее, потому что в каждой стране свои правила получения переводов. В Китай трудно переводить средства из-за высокого уровня ограничений и запрета криптовалюты на официальном уровне. Разве что можно попытаться отправить средства через SWIFT (если цель не противоречит ограничениям НБУ) или использовать китайские сервисы для переводов. В Японию, Индию и Южную Корею лучше переводить средства через Wise.
Еще сложнее отправить деньги в африканские страны. В большинстве из них работает SWIFT, но медленно, и не все банки принимают такие платежи.
Относительно наличных денег. Получить купюры легче всего украинцам, проживающим в Польше, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах и Швейцарии. Перед тем как отправлять средства, следует уточнить, есть ли обменные пункты или банкоматы (если получатель будет снимать деньги с карты).

Срочность

Здесь безоговорочным лидером будут мгновенные преводы:
  • с одной украинской карты на другую;
  • в системе Revolut или другого необанка;
  • перевод криптовалюты (при условии, что отправитель и получатель совершают транзакцию в пределах одной биржи).
Достаточно быстро проходят платежи через онлайн-сервисы, такие как Wise, PayPal (мгновенно, если у двух пользователей есть аккаунты), Skrill и Fin.do.
Если есть время подождать, можно воспользоваться SEPA-переводами. Денежные средства идут в течение одного-двух рабочих дней, но обычно быстрее.
SWIFT ― самый медленный способ и часто самый дорогой, но и один из самых надежных.

Сумма

Для небольших переводов в 200 евро подходят способы с минимальной комиссией. Это P2P, SEPA, онлайн-сервисы (Wise, PayPal, TransferGo, Fin. do и подобные), перевод криптовалюты, транзакция через Revolut.
Аналогичные варианты подходят для средних сумм до 1−2 тыс. евро. Оптимальные соотношения надежности, комиссии и скорости предлагают SEPA, Revolut, Paysend.
P2P-перевод не подходит для средних и крупных сумм из-за высоких комиссий банков, невыгодного курса обмена, возможности блокирования подозрительных транзакций. Также существует риск, что налоговая обратит внимание на поступление и попросит документально подтвердить легальность средств.
Большие суммы лучше переводить через SWIFT, SEPA и Wise. Опытные криптоинвесторы могут использовать переводы внутри криптобиржи.
Ранее мы сообщали, что Нацбанк вводит электронный реестр лицензий на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Раньше лицензии были бумажными.
Что изменилось:
  • вместо бумажной формы лицензия на перевод средств становится электронной;
  • внесение соответствующего аккаунта в Реестр становится фактом выдачи заявителю лицензии на перевод средств. Заявитель, при необходимости, в любое время сможет получить выписку из Реестра в бумажной форме;
  • в связи с переходом на электронную форму выдачи лицензии отменяются услуги по переоформлению лицензии на перевод средств и выдаче ее дубликата.
Что будет с полученными «бумажными» лицензиями:
  • ранее полученные «бумажные» лицензии остаются в силе, они не нуждаются в замене, срок их действия не ограничивается;
  • сведения о существующих участниках рынка автоматически включены в Реестр. При необходимости они всегда могут бесплатно получить выписку из нового электронного Реестра.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
Finance.ua
ФинтехДеньгиБанки Украины
