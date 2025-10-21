Банкам может понадобиться докапитализация в случае повышения налога — НБУ Сегодня 11:02 — Фондовый рынок

Банкам может понадобиться докапитализация в случае повышения налога — НБУ

Национальный банк Украины предупреждает, что в случае повторного введения повышенной ставки налога на прибыль для банков (50% вместо действующих 25%) с 2026 года может возникнуть потребность в докапитализации некоторых государственных банков.

Об этом Национальный банк Украины сообщил в комментарии изданию «Экономическая правда».

Риски для ликвидности и стабильности

«Это решение действительно может оказать негативное влияние на ликвидность сектора из-за необходимости отвлечь для уплаты налога значительный запас средств» — объясняет регулятор.

Кроме того, регулятор видит риск невыполнения частью банков, в том числе государственных, программ капитализации по результатам оценки устойчивости в 2025 году. Это может создать потребность в дополнительном вливании капитала из госбюджета.

Читайте также Результаты стресс-тестирования: в 2025 году потребность банков в капитале сократилась втрое по сравнению с 2021 годом

Регулятор напомнил, что повышенный налог банки платили уже дважды: в 2023 году (77 млрд грн) и 2024 году (96 млрд грн), обеспечив треть налоговых поступлений государства.

Сейчас в Нацбанке считают эту инициативу опасной, которая подрывает доверие к налоговой системе и будет иметь серьезные последствия не только для банков.

НБУ отмечает, что повышение ставки налога может стимулировать банки к «налоговому арбитражу» и снижает мотивацию работать прозрачно.

Ограниченный фискальный эффект

По оценкам НБУ, реальный фискальный эффект от такого шага будет относительно небольшим — около 20 млрд грн, в то время как в пояснительной записке к законопроекту говорится о 30 млрд грн.

Прежде всего потому, что большинство доходов генерируют именно государственные банки, которые в любом случае переводят государству свою прибыль в виде дивидендов.

Там добавляют, что банки могли бы обеспечить гораздо большие отчисления в бюджет, вкладываясь в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Однако повышенная ставка налога на прибыль срывает эти планы.

«Поэтому Национальный банк будет инициировать дальнейшее обсуждение этого вопроса на всех уровнях, чтобы не допустить повторения ошибочных шагов», — отмечают в регуляторе.

Ставка налога на прибыль для банков

Ставка налога на прибыль для банков составляет 25% (против 18% для всех остальных нефинансовых компаний).

В 2023 году государство в качестве экстраординарной меры единоразово ввело еще более высокую ставку налога — 50%. Решение было принято в конце года, поэтому фактически его ввели «задним числом».

В 2024 году ситуация повторилась: в конце года Рада приняла законопроект, которым вновь повысила ставку налога на прибыль до 50%. Новые правила тоже заработали ретроспективно.

Читайте также НБУ меняет требования к резервам банков

В 2025 году ставка налога на прибыль для банков остается в размере 25%. В то же время глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект , которым предлагает третий раз ввести повышенную ставку налога — с 2026 года.

Напомним, в начале октября Finance.ua сообщал , что Кабинет Министров принял решение о начале подготовки к продаже государственных пакетов акций в уставном капитале АО «Сенс Банк» и АБ «Укргазбанк». Процесс будет проходить в три этапа:

подготовка акций к продаже;

проведение конкурса;

заключение договора купли-продажи.

Минфин планирует до конца осени 2025 года объявить конкурс по отбору советника, который будет сопровождать процесс продажи акций обоих банков.

InvestMarket от «Минфин». 📢 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.