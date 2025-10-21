«ДТЭК Нафтогаз» понес 40 млн евро ущерба от атак рф Сегодня 13:35 — Энергетика

С начала полномасштабной войны убытки нефтегазового бизнеса группы «ДТЭК» от российских атак на добывающую инфраструктуру составили 40 млн евро.

Об этом сообщил директор по разведке и добыче углеводородов «ДТЭК Нафтогаз» Дмитрий Пономаренко во время форума «Энергия, которая держит Украину» в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Пономаренко, только в 2025 году компания недополучит около 100 млн кубометров газа. Он подчеркнул, что ситуация в отрасли остается критической из-за разрушения объектов газо- и нефтедобывающей инфраструктуры.

Потребность в развитии собственной добычи

В комментарии изданию «Энергореформа» Пономаренко подчеркнул, что в условиях постоянных атак нужно развивать собственную добычу энергоресурсов и стимулировать отрасль.

«Наша нефтегазовая инфраструктура подвергается беспощадному уничтожению, поэтому ее нужно восстанавливать и развивать. Украина не должна жить только импортом», — отметил он.

Одно из направлений, которое развивает компания, — партнерство с иностранными компаниями. Пономаренко рассказал, что «ДТЭК Нафтогаз» расширяет сотрудничество с партнерами в Европе и США.

«Мы на сегодняшний день расширяем нашу партнерскую линейку в Европе и США. В начале вторжения для нас это не было органично, но впоследствии мы начали развивать свой сервисный бизнес как окно возможностей. Это привлечение именно новых технологий и ресурсов. И у нас это неплохо происходит. В качестве примера — американская компания Turbo Drill подписала партнерские отношения на технологию vertical scout и приобретение новой современной 3D-сейсмики от компании Strides», — объяснил Пономаренко.

Он также отметил, что «ДТЭК Нафтогаз» готов работать в рамках Американо-украинского фонда, предусмотренного «соглашением о недрах», имеет планы и ведет соответствующие переговоры, но не стал раскрывать подробности.

Напомним, 30 апреля 2025 года Украина и США подписали соглашение о минералах, которое предусматривало создание украинско-американского инвестиционного фонда, который должен оперировать украинскими ресурсами.

В сентябре представителям США показали в Украине первые месторождения, которые могут стать стартовыми проектами для инвестиционного фонда восстановления Украины. Были осмотрены Бирзуловский ГОК и Докторовское месторождение.

