В Украине 20 октября во всех областях будут действовать графики ограничения электроэнергии

Как сообщает «Укрэнерго», понедельник, 20 октября, во всех регионах Украины с 06.00 до 22.00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В «Укрэнерго» подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать графики ограничения электроэнергии и обновления относительно подачи света можно на страницах облэнерго в каждой области отдельно.

Напомним, 17 октября во всех регионах Украины с 07.00 до 22.00 действовали графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Также в части областей были введены аварийные отключения электроэнергии.

Необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 16:00 до 22:00.

