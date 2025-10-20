В Украине 20 октября во всех областях будут действовать графики ограничения электроэнергии
Как сообщает «Укрэнерго», понедельник, 20 октября, во всех регионах Украины с 06.00 до 22.00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
В «Укрэнерго» подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать графики ограничения электроэнергии и обновления относительно подачи света можно на страницах облэнерго в каждой области отдельно.
Напомним, 17 октября во всех регионах Украины с 07.00 до 22.00 действовали графики ограничения мощности для промышленных потребителей. Также в части областей были введены аварийные отключения электроэнергии.
Необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 16:00 до 22:00.
Поделиться новостью
Также по теме
В Украине 20 октября во всех областях будут действовать графики ограничения электроэнергии
Семь стран ЕС увеличили импорт российских энергоносителей в 2025 году
Как оставаться на связи во время отключений света: советы Минцифры
Президент: США готовы помочь с восстановлением поврежденной энергосистемы Украины
Какие области с аварийными отключениями, где действует график
Будут ли в Украине почасовые графики отключений света