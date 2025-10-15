Потребление электроэнергии растет: когда важно экономить Сегодня 15:45 — Энергетика

Потребление электроэнергии растет: когда важно экономить

Ночью враг еще раз нанес дроновые удары по энергообъектам в нескольких регионах. В результате на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях, в частности — на Днепропетровщине. Аварийно-восстановительные работы во всех пострадавших регионах уже начались.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в результате предыдущих российских ударов — утром в Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, а также частично в Кировоградской и Черкасской областях применялись аварийные отключения.

В настоящее время эти ограничения не применяются ни в одном регионе. В Черниговской области, по команде местного облэнерго, сейчас применяются три очереди почасовых отключений.

Это — следствие систематических атак врага на энергетическую инфраструктуру региона в течение нескольких предыдущих недель. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются.

Потребление

Потребление электроэнергии показывает тенденцию к росту. Сегодня, 15 октября, по состоянию на 7:30, оно было на 4% выше, чем в это же время в предыдущий день — во вторник. Причина таких изменений — дальнейшее похолодание на всей территории Украины и использование потребителями электрообогревателей перед началом отопительного сезона. Вчера, 14 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2,2% выше максимума предыдущего дня — в понедельник, 13 октября.

Необходимость в экономном энергопотреблении сохраняется. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно в период с 16:00 до 22:00.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.