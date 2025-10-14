0 800 307 555
Еще одна страна ЕС готова полностью отказаться от российского газа

Энергетика
Испанская газовая компания Enagas готова прекратить использование российского сжиженного природного газа (СПГ) уже к 2027 году. Объемы будут замещены газом из США.
Об этом заявил генеральный директор компании Артуро Гонсало, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью агентству Reuters.
Европейский Союз обсуждает план постепенного отказа от импорта российской нефти и газа до января 2028 года, а также возможный запрет на российский СПГ с 2027 года.
Эти меры направлены на сокращение доходов Кремля, используемых для финансирования войны против Украины.

Европа может ускорить энергетические санкции

По словам Гонсало, инфраструктура Enagas позволяет отказаться от российского газа уже в 2027 году. «Я понимаю, что Европе нужно повышать уровень амбиций в санкциях против россии», — сказал он.
Глава компании подчеркнул, что Испания «технически готова работать без российского газа». Он отметил, что газовые операторы уже используют систему сертификации для отслеживания происхождения поставок СПГ.

Контроль происхождения газа

Enagas требует, чтобы компании-доставщики указывали происхождение грузов, выгружаемых в Испании. Эти данные сверяются с сопроводительными документами и проходят таможенные проверки.
Согласно проекту документа Евросоюза, импортеры будут обязаны предоставлять доказательства страны происхождения газа до прибытия в Европу. Национальные органы смогут потребовать дополнительную информацию по контрактам поставки.

Исключения и альтернативы

Новые требования не будут распространяться на страны, поставившие в ЕС более 5 млрд кубометров газа за прошлый год. Таким образом, американский СПГ попадет под исключение.
