Президент: США готовы помочь с восстановлением поврежденной энергосистемы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с министром энергетики США Крисом Райтом. Они обсудили поддержку украинской энергосистемы и потенциальные совместные проекты.
Об этом сообщает глава государства в Telegram.
«В ходе встречи с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Крисом Райтом подробно обсудили энергетические способности и потенциальные проекты для партнерства в сфере энергетики», — сообщил президент.
Зеленский рассказал Райту о российских ударах по украинской энергетической системе и потребностях для скорейшего восстановления пострадавших объектов.
«Спасибо за готовность помочь всем необходимым для работы нашей энергосистемы. Для нас важно развитие сотрудничества между Украиной и США, в частности, увеличение присутствия американского бизнеса в Украине», — отметил Президент.
