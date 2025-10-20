Цены на нефть отреагировали на глобальный избыток Сегодня 22:12 — Энергетика

Цены на нефть снизились 20 октября из-за вероятного глобального избытка предложения, поскольку эскалация торговой напряженности между США и Китаем усилила опасения по поводу экономического замедления и снижения спроса на энергоносители.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 24 цента (0,4%), до 61,05 доллара за баррель. Цены на американскую нефть West Texas Intermediate снизились на 21 цент (0,4%), до 57,33 доллара за баррель.

Оба показателя снизились более чем на 2% на прошлой неделе, что стало третьим подряд недельным уменьшением, частично из-за прогноза Международного энергетического агентства относительно роста избытка предложения в 2026 году.

«Опасения относительно избыточного предложения в результате увеличения производства странами-производителями нефти, а также экономического замедления, вызванного эскалацией торговой напряженности между США и Китаем, подпитывают давление продавцов», — сказал Тошитака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities.

«Пока США усиливают давление на покупателей российской сырой нефти, предстоящий саммит между президентом США Дональдом Трампом и президентом россии владимиром путиным добавляет неопределенности перспективам, усложняя для некоторых инвесторов корректировку своих позиций», — добавил он.

На прошлой неделе глава Всемирной торговой организации заявила, что призвала США и Китай к деэскалации торговой напряженности, предупреждая, что разъединение двух крупнейших экономик мира может сократить мировое экономическое производство на 7% в долгосрочной перспективе.

Два крупнейших потребителя нефти недавно возобновили торговую войну, введя дополнительные портовые сборы для судов, перевозящих грузы между ними — взаимные шаги, которые могут нарушить мировые грузопотоки.

Между тем Трамп и путин в четверг договорились провести еще один саммит по поводу войны в Украине, даже несмотря на давление Вашингтона на Индию и Китай, чтобы те перестали покупать российскую нефть.

