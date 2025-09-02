Результаты стресс-тестирования: в 2025 году потребность банков в капитале сократилась втрое по сравнению с 2021 годом — Finance.ua

Результаты стресс-тестирования: в 2025 году потребность банков в капитале сократилась втрое по сравнению с 2021 годом Сегодня 10:05 — Фондовый рынок

Результаты стресс-тестирования: в 2025 году потребность банков в капитале сократилась втрое по сравнению с 2021 годом

Банковский сектор Украины остается достаточно устойчивым и капитализированным. Большинство банков, формирующих основной объем активов, имеют достаточный запас капитала для продолжения кредитования и обеспечения платежеспособности даже в случае глубокого и продолжительного кризиса. В то же время существует ряд банков, которым необходимо принять дополнительные меры, чтобы повысить свою устойчивость в будущем.

Об этом свидетельствуют результаты оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году.

Нынешняя оценка устойчивости состояла из нескольких этапов:

оценки качества активов и приемлемости обеспечения, которая проводилась внешними аудиторами для всех банков;

экстраполяции результатов оценки качества активов (при необходимости);

стресс-тестирования (по базовому и неблагоприятному макроэкономическому сценарию) 21 крупнейшего банка, аккумулирующих более 90% активов сектора.

Инфографика: НБУ

Результаты оценки

Результаты оценки качества активов подтвердили правильность подходов банков к определению кредитного риска и формированию резервов.

Аудиторы внесли лишь несущественные корректировки, не повлиявшие на показатели достаточности капитала большинства банков. Только для одного банка, проходившего оценку качества активов, был установлен повышенный необходимый уровень капитала.

Среди 21 банка, проходивших стресс-тестирование, для девяти были определены повышенные требования к нормативам достаточности капитала. Вместе они владеют 18% чистых активов банковского сектора.

При этом три банка — два государственных и один частный — с совокупной долей 13% активов потребуют дополнительного капитала только в случае неблагоприятного сценария. Три других банка, которым установлены повышенные требования по базовому сценарию, уже имеют достаточный капитал для выполнения этих условий. Еще три банка, которые должны повысить достаточность капитала в базовом сценарии, совокупно составляют всего 3% активов сектора.

Остальные участники рынка уже имеют надлежащий уровень капитализации.

Ориентировочная потребность в капитале

В общем, ориентировочная потребность в капитале по результатам стресс-тестирования с учетом неблагоприятного сценария текущего года составляет около 5% от объема регулятивного капитала банковской системы по состоянию на начало этого года.

Это почти в три раза меньше, чем по результатам оценки устойчивости в 2021 году.

По сравнению с результатами оценки устойчивости до полномасштабного вторжения, снизилось количество банков, для которых установлены повышенные требования к достаточности капитала. По результатам стресс-тестирования в 2025 году общий объем капитала банков рос при всех сценариях, тогда как в 2021 году капитал для системы в целом снижался в неблагоприятном сценарии.

График: НБУ

Советы банкам

Для обеспечения дальнейшей устойчивости банки должны достичь и удерживать определенные Национальным банком уровни достаточности капитала или принять меры по снижению рисков путем реструктуризации балансов. Такие меры могут включать в себя улучшение качества кредитного портфеля, оптимизацию структуры активов и пассивов, а также корректировку бизнес-модели. Чаще всего банки выбирают именно путь реструктуризации, хотя он требует больше времени.

Для того чтобы дать банкам время на реализацию программ, продлен срок выполнения мер по достижению необходимых уровней нормативов достаточности капитала по неблагоприятному сценарию до конца сентября 2026 года.

Поэтому финансовые учреждения смогут решить проблемы, которые привели к установлению повышенных требований к капиталу по результатам стресс-тестирования, или нарастить капитал.

Подробная информация о результатах прохождения оценки устойчивости в разрезе банков будет обнародована в конце декабря 2025 года.

Напомним, платежеспособные банки за первое полугодие 2025 г. получили 78 млрд грн чистой прибыли. Это на 1,1% ниже показателя первого полугодия прошлого года. Во ІІ квартале прибыль сократилась по сравнению с предыдущим кварталом на 2,1%.

