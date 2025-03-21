НБУ опубликует сценарии стресс-тестов банков в конце весны, это не будет «Армагеддон» — Рожкова — Finance.ua
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НБУ опубликует сценарии стресс-тестов банков в конце весны, это не будет «Армагеддон» — Рожкова

Фондовый рынок
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НБУ опубликует сценарии стресс-тестов банков в конце весны, это не будет «Армагеддон» — Рожкова
НБУ опубликует сценарии стресс-тестов банков в конце весны, это не будет «Армагеддон» — Рожкова
Национальный банк Украины (НБУ) до конца весны разработает и опубликует базовый и неблагоприятный сценарий, по которому будут проводиться стресс-тесты, заложенная в них динамика макропоказателей будет умеренной.
Об этом сообщила первый заместитель председателя центробанка Екатерина Рожкова.
«Базовый будет отвечать нашему прогнозу: сейчас мы ожидаем роста ВВП в 2025 году на 3,6%, но в апреле будет очередной пересмотр макропрогноза», — сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
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«Отрицательный сценарий, согласно принятой в ЕС практике, — это зеркальное отражение базового сценария. Не Армагеддон, хотя мы который год действительно живем в Армагеддоне. То есть, это будет не 30% падения ВВП, а, например, 3−3,5%. Затяжной кризис умеренной глубины», — добавила Рожкова.
По ее словам, под такой сценарий банки смогут сформировать программу мер по устранению потенциальных проблем.
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Как подчеркнула первый заместитель главы НБУ, Нацбанк не требует внести деньги в капитал немедленно, потому что в условиях глубокого кризиса не нужно требовать от банка увеличения капитала, ведь он как раз во время кризиса работает как буфер, абсорбируя риски.
Рожкова напомнила, что именно так было в первый год войны, когда банки сформировали 200 млрд грн резервов по кредитам.
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«Наша задача — протестировать баланс банков. Если мы видим, что в негативном сценарии просел капитал, необходимо проанализировать, как откорректировать стратегию, изменить ставки или сегмент заемщиков», — пояснила первый заместитель главы центробанка.
НБУ в ноябре 2024 года сообщил, что в 2025 году впервые за время полномасштабного вторжения рф вернется к полноценной трехэтапной оценке устойчивости банковской системы: обязательная для всех банков оценка качества активов (AQR) с помощью независимых аудиторов, экстраполяция Нацбанком результатов углубленной проверки активов в рамках AQR для банков, по чьим активам была проведена углубленная проверка, а также стресс-тестирование регулятором крупнейших банков по базовому и неблагоприятному сценарию по данным финотчетности финучреждений с горизонтом прогнозирования в три года.
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По материалам:
Інтерфакс-Україна
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