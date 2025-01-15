Когда гривну привяжут к евро — Рожкова Сегодня 16:00 — Валюта

Когда гривну привяжут к евро — Рожкова

Евро заменит доллар в качестве курсообразующей валюты для украинской гривны. Но это произойдет очень незаметно для рынка.

Об этом заявила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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«Учитывая наш курс в евросообщество, это точно реальность, которая произойдет, потому что если мы хотим стать частью Европейского Союза, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, понятно, что мы должны иметь привязку к той валюте, в которой осуществляется большинство операций. А потому это неотвратимое будущее, как и наше членство в Европейском Союзе», — сказала она, отвечая о «привязке» гривны к евро.

В то же время Рожкова отметила, что «когда и как — это другой вопрос».

«Потому что сейчас, в период вызовов, связанных в первую очередь с войной, которые сами по себе являются шоком для экономики, возможно, это не лучшее время», — сказала первая заместитель главы НБУ.

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Рожкова заверила, что в любом случае какие-либо привязки, перепривязки будут происходить очень незаметно для рынка и медленно.

«Мы будем избегать любых шоков, поэтому не нужно волноваться, если это произойдет. А если это произойдет, это точно в пользу украинской экономики, потому что мы тогда точно будем в Евросоюзе», — добавила она.

Напомним, главной курсообразующей валютой в Украине остается доллар. Валютная структура сделок на валютном рынке подтверждает этот статус.

В то же время в сегменте операций банков с клиентами доля сделок в евро в общем объеме имеет тенденцию к росту. В частности, по сделкам по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро остается более 40%.

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Официальный обменный курс гривны по отношению к доллару США определяется на основе серии сделок на межбанковском валютном рынке.

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