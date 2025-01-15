Аналитики ICU спрогнозировали курс доллара к концу года — Finance.ua

Аналитики ICU спрогнозировали курс доллара к концу года Сегодня 09:01 — Валюта

Аналитики ICU спрогнозировали курс доллара к концу года

С начала года валютный рынок остается под давлением спроса, поэтому Национальный банк и далее вынужден тратить значительные ресурсы для контроля курса гривны. Аналитики ICU на конец 2025 года ожидают курс ориентировочно на уровне 46 грн/$.

Об этом свидетельствует аналитика компании.

Отмечается, что по итогам прошлого года НБУ продал $34,8 млрд из резервов через интервенции и разрешил подорожание доллара к гривне примерно на 10,6%. В частности, в декабре НБУ продал $5,3 млрд, что является рекордным месячным объемом интервенций за время полномасштабной войны.

С начала года спрос на валюту несколько уменьшился, и НБУ продал за первую декаду примерно $1,4 млрд из резервов, в том числе $1,04 млрд на прошлой неделе. Благодаря таким интервенциям НБУ не позволил курсу гривны ослабнуть до более чем 42,3 грн/$, так что подорожание доллара не превысило 0.6% с начала года.

За девять дней года чистая покупка валюты бизнесом и населением составила около $1,2 млрд, в том числе почти $678 млн на межбанковском валютном рынке и более $560 млн в розничном сегменте. Среднедневные объемы чистой покупки на межбанковском рынке снизились со $160 млн в декабре до $97 с начала года, однако домохозяйства увеличили чистую среднедневную покупку с $59 млн в декабре до $80 в первые дни этого года.

Наличная стоимость доллара США в системно важных банках по итогам недели выросла на 0,9% до 42,2−43 грн/$.

Аналитики отмечают, что общий спрос на валюту в начале января хоть и уменьшился по сравнению с декабрем, но все еще остается больше, чем в среднем в течение прошлого года. Подобный повышенный спрос наблюдался и в начале прошлого года, однако уже в конце января 2024 года курс гривны даже усилился.

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«По нашему мнению, в ближайшее время НБУ будет позволять курсу гривны колебаться недалеко от текущего уровня, постепенно уменьшая давление на курс за счет повышенных интервенций. Стабилизация курса будет способствовать увеличению предложения валюты на рынке от экспортеров и уменьшению потребности в интервенциях НБУ. Поэтому мы ожидаем удорожания доллара в январе не выше 42,5 грн/$. Общая тенденция к ослаблению гривны небольшими шагами в течение года будет сохраняться, мы ожидаем курс ориентировочно на уровне 46 грн/$ к концу этого года», — прогнозируют в ICU.

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