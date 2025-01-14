Доллар будет дорожать: Goldman Sachs изменил прогноз в ожидании решений Трампа — Finance.ua
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Доллар будет дорожать: Goldman Sachs изменил прогноз в ожидании решений Трампа

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Доллар будет дорожать: Goldman Sachs изменил прогноз в ожидании решений Трампа
Доллар будет дорожать: Goldman Sachs изменил прогноз в ожидании решений Трампа
Инвестбанк Goldman Sachs повысил свои прогнозы относительно курса доллара к основным мировым валютам. Доллар будет дорожать благодаря сильной экономике США и повышению Дональдом Трампом тарифов, что может замедлить смягчение денежно-кредитной политики.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Мы ожидаем, что доллар вырастет примерно на 5% в течение следующего года на фоне введения новых тарифов и последующего опережающего роста США», — говорится в заметке Goldman Sachs. При этом стратеги не исключают и более значительного укрепления доллара.
Это была вторая корректировка Goldman в сторону повышения доллара примерно за два месяца, подкрепленная последовательно сильным ростом США и запланированными тарифами Дональда Трампа, которые рискуют разжечь инфляцию и сорвать смягчение политики Федеральной резервной системы.
Оптимизм по отношению к доллару, похоже, наберет больше оборотов после отчета о резком увеличении занятости 10 января, который укрепил мнение об устойчивом рынке труда, повысив перспективы валюты по отношению к аналогам от евро до австралийского доллара.
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Goldman Sachs теперь ожидает, что евро упадет ниже паритета до 0,97 по отношению к доллару за шесть месяцев. Этот уровень последний раз наблюдался в 2022 году после того, как вторжение россии в Украину спровоцировало энергетический кризис в Европе и повлекло за собой опасения относительно замедления. Ранее банк прогнозировал курс 1,05.
Даже с последним повышением ставки стратеги Goldman видят риски дальнейшего укрепления доллара в будущем. Это может быть отчасти результатом возможности сохранения экономической устойчивости, несмотря на более высокие тарифы и более разрушительное влияние на экономики, чувствительные к ставкам.
«Хотя мы признаем, что участники валютного рынка явно ожидают определенных изменений тарифной политики, и сложно выделить движущие факторы недавних шагов, мы считаем, что впереди нас ждет еще большее укрепление доллара», — написали они.
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Курс криптовалют к доллару

По материалам:
РБК-Україна
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