Рост спроса на валюту в начале года повлек за собой новый скачок доллара — Finance.ua
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Рост спроса на валюту в начале года повлек за собой новый скачок доллара

Валюта
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Рост спроса на валюту в начале года повлек за собой новый скачок доллара
Рост спроса на валюту в начале года повлек за собой новый скачок доллара, freepik
Спрос на валюту вырос в начале 2025 года. Национальный банк увеличил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.
НБУ в течение недели 6−10 января 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 1,039 млрд долларов.

Актуальная информация о курсах валют в Украине 💸

Спрос на валюту резко возрос в декабре, и НБУ продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории.
В целом за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов. Однако объем международной помощи Украине за 2024 год составил 41,7 млрд долларов, что перекрыло интервенции на межбанке.
Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или понижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс. На прошлой неделе курс доллара снова вырос и достиг исторического максимума — 42,28 грн/доллар. За неделю доллар подорожал на 20 копеек.
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Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара вырос на 35 копеек до 43,05 грн/доллар.
Как заявил директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский, поступление международной помощи в 2024 году не только компенсировало продажу валюты Нацбанком и выплаты по внешнему долгу страны, но и позволило нарастить международные резервы. Их объем достиг рекордного уровня — 43,8 млрд долларов.
По его словам, у НБУ достаточно инструментов и ресурсов для сохранения устойчивой ситуации на валютном рынке.
По материалам:
РБК-Україна
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