Как менялся курс доллара в Украине за последние 10 лет и что влияло на его стоимость — Finance.ua

Как менялся курс доллара в Украине за последние 10 лет и что влияло на его стоимость Сегодня 20:01 — Валюта

Как менялся курс доллара в Украине за последние 10 лет и что влияло на его стоимость

Цена национальной валюты значительно колебалась за последние 10 лет.

Об этом пишут факты ICTV.

Как менялся курс доллара с 2014 года

Для создания графика аналитики взяли стоимость одного доллара США на 15 января и 15 июня в период с 2014 по 2024 год.

Инфографика: Факты ICTV

2013−2014 годы оказались достаточно тяжелыми для Украины. В этот период произошла Революция достоинства, наблюдалась нестабильная политическая и экономическая ситуации в стране. Состоялась аннексия Крыма россии, а также начались военные действия на востоке Украины. Все эти факторы спровоцировали отток капитала из Украины, а также выход иностранных инвесторов. Это спровоцировало падение национальной валюты. Именно это можно увидеть на графике. Ведь на 15 января 2014 года стоимость 1 $ составляла 7,9 грн, а уже в июне 2014 года доллар вырос почти на 4 грн. 15 июня 2014 года 1 $ можно было приобрести уже за 11,7 грн.

В 2015 году гривна также продолжала испытывать значительное давление и нестабильность. Возрастала инфляция, вызванная девальвацией гривны и изменением цен на энергоресурсы. Падение национальной валюты было связано с тем, что Нацбанк неоднократно повышал ставки, чтобы стабилизировать инфляцию и привлечь иностранных инвесторов. Следует отметить, что во всем мире наблюдалась нестабильная ситуация, что было связано с падением цен на нефть. Поэтому в начале 2015 года доллар стоил 15,8 грн, а уже в июне 2015 года его стоимость выросла до 21,5 грн.

В 2016 году ситуация несколько стабилизировалась. Национальный банк продолжал сдерживать инфляцию и укреплять гривну. Именно в этот период украинская экономика начала показывать признаки восстановления. Увеличился экспорт, а также стабилизировался государственный бюджет. Поэтому в январе 2016 года стоимость доллара составляла 24,2 грн, а в июне 2016 — 24,9 грн. То есть колебания курса в течение 6 месяцев почти не было.

В течение 2016−2017 года стабилизировались макроэкономические показатели, а Украина выглядела довольно привлекательно в глазах иностранных инвесторов. В этот период снизилась инфляция, улучшились показатели внешней торговли, что стабилизировало курс. В январе 2017 года стоимость доллара была 27,7 грн, а в июне 2017 — 26 грн.

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В 2018 году наблюдались относительно небольшие колебания курса гривны по отношению к доллару, национальная валюта продолжала укрепляться. Это связано с увеличением экспорта, снижением инфляции. На экономические показатели оказывали влияние торговые отношения между США и Китаем, а также повышение процентных ставок резервной системой США.

В 2019 году национальная валюта продолжала укрепляться, однако влияли на курс доллара нестабильные торговые отношения между США и Китаем.

В 2020 году ситуация для экономики Украины была не самая лучшая, ведь глобальная пандемия COVID-19 оказала значительное влияние на мировую экономику, в том числе и на Украину. В то время увеличился государственный долг из-за необходимости финансирования борьбы с пандемией. В январе 2020 года стоимость доллара была 24 грн, а в июне 2020 — 26,8 грн.

Каким был курс доллара в Украине до войны

В 2021 году наблюдалось восстановление мировой глобальной экономики после пандемии COVID-19. Кроме того, изменилась монетарная политика Федеральной резервной системы США. В то время стали расти цены на сырье, что повлияло на гривну. В январе 2021 года стоимость доллара составила 28,1 грн, а в июне 2021 — 26,9 грн.

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Как изменилась стоимость доллара во время войны

2022 год стал одним из самых трудных лет для украинской экономики из-за вторжения россии. На началогода, еще до вторжения, курс по отношению к доллару был стабильным. Но после полномасштабного вторжения начался отток капитала и снижение спроса на национальную валюту. Нужно было покрывать дефицит бюджета из-за закупки оружия.

Именно в этот период Нацбанк вводит ограничения из-за военного вторжения. Также было запрещено снимать наличные деньги в иностранной валюте. Нацбанк установил фиксированный курс гривны к доллару, чтобы предотвратить девальвацию национальной валюты и стабилизировать ситуацию на валютном рынке. В январе 2022 года стоимость доллара составила 27,7 грн, а в июне 2022 — 29,3 грн. В июле 2022 года Нацбанк установил новый курс — 36,6 грн.

В 2023 году Нацбанк предпринимал попытки стабилизировать Нацбанк предпринимал попытки стабилизировать курс валют . Если сравнивать стоимость доллара в июне 2022 и январе 2023, то она значительно выросла. 1 $ подорожал более чем на 7 грн (в июле 2022 года). Стоимость доллара в январе и июне 2023 года составила 36,6 грн (29,3 грн в июне 2022 года).

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В 2024 году Украина продолжала получать помощь от стран-партнеров, однако война существенно влияет на национальную валюту.

Инфографика: Факты ICTV

ICTV По материалам:

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