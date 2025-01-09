Курс доллара в 2025 году: прогнозы банкиров и финансовых аналитиков — Finance.ua

Курс доллара в 2025 году: прогнозы банкиров и финансовых аналитиков Сегодня 17:00 — Валюта

Курс доллара в 2025 году: прогнозы банкиров и финансовых аналитиков

Курс доллара к гривне за 2024 г. повысился на 10,7%. В 2025 году прогнозируется рост курса еще на 9,2%.

45,9 грн/доллар. Прогнозы колеблются от 45 до 48 грн/доллар. По ожиданиям банкиров, финансовых аналитиков, курс доллара будет расти в 2025 году примерно такими же темпами, как и в прошлом. Среднее значение на декабрь составляетПрогнозы колеблются

При этом средний курс в течение 2025 ожидается на уровне 44,2 грн/доллар.

Напомним, официальный курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривны. Курс продолжил рост в начале 2025 года.

Справка Finance.ua:

2025 год начался с роста курса доллара к гривне, а повышение налогов съедает часть прибыли от вкладов. Эксперты дали украинцам советы, покупать или продавать валюту, а также на чем лучше зарабатывать.

В декабре 2024 года чистый спрос на безналичную иностранную валюту в Украине существенно увеличился, учитывая рост бюджетных расходов. Кроме того, повлияли сделки бизнеса в конце года. Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (январь 2025 года).

За 2024 год гривна девальвировала по официальному среднегодовому курсу на 8,9%, по курсу на конец года на 9,7%. Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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