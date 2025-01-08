Експерти дали українцям поради: продавати чи купувати валюту до кінця тижня — Finance.ua
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Експерти дали українцям поради: продавати чи купувати валюту до кінця тижня

Валюта
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Експерти дали українцям поради: продавати чи купувати валюту до кінця тижня
Експерти дали українцям поради: продавати чи купувати валюту до кінця тижня
2025 рік почався зі зростання курсу долара до гривні, а підвищення податків з’їдає частину прибутку від вкладів. Експерти дали українцям поради, купувати чи продавати валюту, а також на чому краще заробляти.
Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі ТСН зазначив, що цього року відсотки за вкладами нижчі, 11−11,5% річних для депозитів строком на три місяці, а податок на прибуток більший. Водночас він вважає, що в перші три місяці 2025 року курс долара не перевищить 43,5 гривні, що в межах 2%.
«Очевидно, що навіть депозити, не кажучи про ОВДП, дадуть за три місяці більше прибутку, ніж купівля зараз валюти», — зазначив експерт.
При цьому економіст Андрій Забловський звернув увагу на те, що долар дорожчає щодо гривні, а євро дешевшає. За його словами, євро може впасти, але паритету поки не варто чекати, тому євро зараз вигідно купувати, але не для отримання прибутку, а для розрахунків у країнах ЄС.
Зі свого боку фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що українці за нинішнього високого курсу і далі купуватимуть валюту.
Водночас експерти не рекомендують продавати валюту без крайньої необхідності.
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За матеріалами:
УНІАН
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