Експерти дали українцям поради: продавати чи купувати валюту до кінця тижня — Finance.ua

Експерти дали українцям поради: продавати чи купувати валюту до кінця тижня Сьогодні 19:00 — Валюта

Експерти дали українцям поради: продавати чи купувати валюту до кінця тижня

2025 рік почався зі зростання курсу долара до гривні, а підвищення податків з’їдає частину прибутку від вкладів. Експерти дали українцям поради, купувати чи продавати валюту, а також на чому краще заробляти.

Олег Пендзин у коментарі ТСН зазначив, що цього року відсотки за вкладами нижчі, 11−11,5% річних для депозитів строком на три місяці, а податок на прибуток більший. Водночас він вважає, що в перші три місяці 2025 року Член економічного дискусійного клубуу коментарі ТСН зазначив, що цього року відсотки за вкладами нижчі, 11−11,5% річних для депозитів строком на три місяці, а податок на прибуток більший. Водночас він вважає, що в перші три місяці 2025 року курс долара не перевищить 43,5 гривні, що в межах 2%.

«Очевидно, що навіть депозити, не кажучи про ОВДП, дадуть за три місяці більше прибутку, ніж купівля зараз валюти», — зазначив експерт.

При цьому економіст Андрій Забловський звернув увагу на те, що долар дорожчає щодо гривні, а євро дешевшає. За його словами, євро може впасти, але паритету поки не варто чекати, тому євро зараз вигідно купувати, але не для отримання прибутку, а для розрахунків у країнах ЄС.

Зі свого боку фінансовий аналітик Андрій Шевчишин вважає, що українці за нинішнього високого курсу і далі купуватимуть валюту.

Водночас експерти не рекомендують продавати валюту без крайньої необхідності.

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УНІАН За матеріалами:

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