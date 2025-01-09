Как вырос доллар в Украине в 2024 году: статистика НБУ — Finance.ua

Как вырос доллар в Украине в 2024 году: статистика НБУ Сегодня 11:03 — Валюта

Как вырос доллар в Украине в 2024 году: статистика НБУ, freepik

Средний курс продажи наличного доллара в Украине в декабре 2024 г. вырос на 0,9% до 42,07 гривен. За год доллар подорожал на 11,2%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

По данным НБУ, за последние три года (с декабря 2021 г.) курс вырос на 54,6%.

Таблица: РБК-Украина

Официальный курс доллара за 2024 г. вырос на 10,7% до 42,03 гривен. За декабрь курс доллара повысился на 1,1%.

Рост курса доллара сопоставим с инфляцией за 2024 год. По оценкам НБУ, потребительские цены за год выросли примерно на 12%.

НБУ в декабре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории. В целом за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов, что на 6,212 млрд долларов больше, чем в 2023 году.

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Как ранее сообщал народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, за 2024 год гривна девальвировала по официальному среднегодовому курсу на 8,9%, по курсу на конец года на 9,7%. По его словам, по среднемесячному курсу наибольшие темпы девальвации гривны наблюдались в январе и июне. В течение года гривна постепенно ослабевала ежемесячно, за исключением октября.

В декабре 2024 г. население Украины приобрело в банках валюты на 2,936 млрд долларов (в эквиваленте), тогда как продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,633 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,303 млрд долларов.

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