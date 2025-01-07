НБУ объяснил рост курса доллара — Finance.ua

НБУ объяснил рост курса доллара Сегодня 10:02 — Валюта

НБУ объяснил рост курса доллара

В декабре 2024 года чистый спрос на безналичную иностранную валюту в Украине существенно увеличился, учитывая рост бюджетных расходов. Кроме того, повлияли операции бизнеса в конце года.

Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор НБУ (январь 2025 года).

«Учитывая необходимость компенсации увеличенного структурного дефицита частного сектора (преимущественно из-за сезонных факторов), а также с целью сохранения устойчивости валютного рынка, НБУ повысил объемы чистой продажи иностранной валюты (до 5,3 млрд долларов)», — говорится в отчете.

В то же время среднемесячный обменный курс гривны в декабре умеренно девальвировал (на 1,0%), учитывая увеличение спроса на валюту, отметили в НБУ.

Чистый спрос на наличном рынке сохранялся на уровне предыдущего месяца, а разница между наличным и официальным курсами в течение декабря составила около 1%, добавили в НБУ.

«Для обеспечения устойчивости валютного рынка и постепенного замедления инфляции до 5% НБУ в декабре повысил учетную ставку до 13,5%», — говорится в отчете.

Курс доллара в декабре

Напомним, официальный курс доллара за 2024 год вырос на 10,7% до 42,03 гривны. За декабрь курс доллара повысился на 1,1%.

НБУ в декабре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории. В целом за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов, что на 6,212 млрд долларов больше, чем в 2023 году.

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В то же время спрос на наличную валюту вырос несущественно.

За месяц наличный курс вырос на 65 копеек до 42,50 грн/доллар. За год доллар подорожал на 3,50 гривен.

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