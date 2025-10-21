0 800 307 555
Укрпочта снижает цены на доставку еще в 12 стран мира (таблица тарифов)

Спрос на международные отправления из Украины растет. Только в Филиппины, Аргентину и Чехию количество посылок за полгода увеличилось в среднем до 20%.
Об этом сообщила Укрпочта finance.ua.
Поэтому Укрпочта расширяет услугу «Мелкий пакет PRIME» еще на 12 стран (в настоящее время доставка PRIME охватывает уже 86 стран мира).

Страны, куда можно отправить

Теперь отправить посылку по этому тарифу можно в Филиппины, Аргентину, Чехию, Узбекистан, Катар, Боливию, Шри-Ланку, Танзанию, Замбию, Парагвай, Монголию и Азербайджан.
Обновление тарифного пакета позволит украинцам экономить до 30% на доставке.
Сервис PRIME создан для малого и среднего бизнеса, работающего с международными клиентами. Его преимущества:
● полный треккинг до момента вручения;
● адресная доставка без подписи;
● бесплатный возврат в случае невручения;
● оплата только по фактическому весу.
Предельные тарифы* на мелкие пакеты PRIME (долл. США, $**)
Масса (г), более — до включительноЗона 1Зона 2Зона 3
до 100 г включительно5,505,978,38
свыше 100 до 250 г6,487,029,86
свыше 250 до 500 г12,8314,0022,33
свыше 500 до 750 г16,3617,6226,76
свыше 750 до 1000 г18,1819,5829,73
Более подробно тарифы можно посмотреть по ссылке.
Напомним, Укрпочта с запускает собственную сеть почтоматов.

Где установят почтоматы, и как они будут работать

  • Украинский производитель Modern Expo выиграл тендер и уже до конца года установит первые 100 модулей — 70 в Киеве и 30 в Одессе.
  • Получить посылку можно будет по ПИН-коду или через обновленное мобильное приложение Укрпочта 2.0, которое уже доступно в App Store и Google Play.
  • В Укрпочте заявляют, что почтоматы созданы по повышенным стандартам безопасности: они защищены от воды, пыли и механических повреждений, поэтому выдержат дождь и мороз.
Также украинские пользователи теперь смогут ежемесячно отслеживать эффективность доставки посылок Укрпочты.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
