Укрпошта щомісяця звітуватиме про вчасно доставлені посилки

Українські користувачі тепер зможуть щомісяця відстежувати ефективність доставки посилок Укрпошти.
Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

Рекордні показники вересня

  • За підсумками вересня 97,8% всіх відправлень було доставлено точно у строк.
  • Лише трохи більше 2% посилок зазнали затримок, і більшість цих випадків пов’язана з воєнними обставинами, які неможливо передбачити. Решта відправлень доставлялася без збоїв і вчасно.
«Міф, що Укрпошта — це довго та ненадійно — зруйновано», — зазначив генеральний директор Ігор Смілянський.
Він також повідомив, що компанія започатковує практику щомісячного публічного звіту щодо відсотка вчасно доставлених посилок.

Як оцінюють ефективність

Ключовий показник у логістиці — On Time Delivery (OTD) — визначає частку відправлень, доставлених у строк. У світі результат понад 95% вважається «добрим», а від 98% — «відмінним».
Як каже Смілянський, Укрпошта протягом останнього кварталу демонструє стабільний показник близько 98%, наближаючись до рівня світових лідерів, таких як FedEx і UPS.
Раніше Finance.ua повідомляв, що Укрпошта запускає власну мережу поштоматів. У планах встановити перші 100 модулів вже цього року — 70 у Києві та 30 в Одесі. Отримати посилку можна буде за ПІН-кодом або через оновлений мобільний застосунок Укрпошта 2.0.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
