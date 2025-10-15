Укрпошта щомісяця звітуватиме про вчасно доставлені посилки Сьогодні 14:13

Укрпошта щомісяця звітуватиме про вчасно доставлені посилки

Українські користувачі тепер зможуть щомісяця відстежувати ефективність доставки посилок Укрпошти.

Про це повідомила пресслужба поштового оператора.

Рекордні показники вересня

За підсумками вересня 97,8% всіх відправлень було доставлено точно у строк.

Лише трохи більше 2% посилок зазнали затримок, і більшість цих випадків пов’язана з воєнними обставинами, які неможливо передбачити. Решта відправлень доставлялася без збоїв і вчасно.

«Міф, що Укрпошта — це довго та ненадійно — зруйновано», — зазначив генеральний директор Ігор Смілянський.

Він також повідомив, що компанія започатковує практику щомісячного публічного звіту щодо відсотка вчасно доставлених посилок.

Як оцінюють ефективність

Ключовий показник у логістиці — On Time Delivery (OTD) — визначає частку відправлень, доставлених у строк. У світі результат понад 95% вважається «добрим», а від 98% — «відмінним».

Як каже Смілянський, Укрпошта протягом останнього кварталу демонструє стабільний показник близько 98%, наближаючись до рівня світових лідерів, таких як FedEx і UPS.

Раніше Finance.ua повідомляв , що Укрпошта запускає власну мережу поштоматів. У планах встановити перші 100 модулів вже цього року — 70 у Києві та 30 в Одесі. Отримати посилку можна буде за ПІН-кодом або через оновлений мобільний застосунок Укрпошта 2.0.

