Укрпочта будет ежемесячно отчитываться о вовремя доставленных посылках

Украинские пользователи смогут теперь ежемесячно отслеживать эффективность доставки посылок Укрпочты.
Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.
Рекордные показатели сентября
- По итогам сентября 97,8% всех отправлений было доставлено точно в срок.
- Лишь немногим более 2% посылок пришли с задержками, и большинство этих случаев связано с военными обстоятельствами, которые невозможно предусмотреть. Остальные отправления доставлялись без сбоев и вовремя.
«Миф, что Укрпочта — это долго и ненадежно — разрушен», — отметил генеральный директор Игорь Смилянский.
Он также сообщил, что компания начинает практику ежемесячного публичного отчета по проценту вовремя доставленных посылок.
Как оценивают эффективность
Ключевой показатель в логистике — On Time Delivery (OTD) — определяет долю отправлений, доставленных в срок. В мире результат более 95% считается «хорошим», а от 98% - «отличным».
Как говорит Смилянский, Укрпочта за последний квартал демонстрирует стабильный показатель около 98%, приближаясь к уровню мировых лидеров, таких как FedEx и UPS.
Ранее Finance.ua сообщал, что Укрпочта запускает собственную сеть почтоматов. В планах установить первые 100 модулей уже в этом году — 70 в Киеве и 30 в Одессе. Получить посылку можно будет по ПИН-коду или через обновленное мобильное приложение Укрпочта 2.0.
