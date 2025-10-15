0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрпочта будет ежемесячно отчитываться о вовремя доставленных посылках

2
Укрпочта будет ежемесячно отчитываться о вовремя доставленных посылках
Укрпочта будет ежемесячно отчитываться о вовремя доставленных посылках
Украинские пользователи смогут теперь ежемесячно отслеживать эффективность доставки посылок Укрпочты.
Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

Рекордные показатели сентября

  • По итогам сентября 97,8% всех отправлений было доставлено точно в срок.
  • Лишь немногим более 2% посылок пришли с задержками, и большинство этих случаев связано с военными обстоятельствами, которые невозможно предусмотреть. Остальные отправления доставлялись без сбоев и вовремя.
«Миф, что Укрпочта — это долго и ненадежно — разрушен», — отметил генеральный директор Игорь Смилянский.
Он также сообщил, что компания начинает практику ежемесячного публичного отчета по проценту вовремя доставленных посылок.

Как оценивают эффективность

Ключевой показатель в логистике — On Time Delivery (OTD) — определяет долю отправлений, доставленных в срок. В мире результат более 95% считается «хорошим», а от 98% - «отличным».
Как говорит Смилянский, Укрпочта за последний квартал демонстрирует стабильный показатель около 98%, приближаясь к уровню мировых лидеров, таких как FedEx и UPS.
Ранее Finance.ua сообщал, что Укрпочта запускает собственную сеть почтоматов. В планах установить первые 100 модулей уже в этом году — 70 в Киеве и 30 в Одессе. Получить посылку можно будет по ПИН-коду или через обновленное мобильное приложение Укрпочта 2.0.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems