Укрпочта будет ежемесячно отчитываться о вовремя доставленных посылках Сегодня 14:13

Украинские пользователи смогут теперь ежемесячно отслеживать эффективность доставки посылок Укрпочты.

Об этом сообщила пресс-служба почтового оператора.

Рекордные показатели сентября

По итогам сентября 97,8% всех отправлений было доставлено точно в срок.

Лишь немногим более 2% посылок пришли с задержками, и большинство этих случаев связано с военными обстоятельствами, которые невозможно предусмотреть. Остальные отправления доставлялись без сбоев и вовремя.

«Миф, что Укрпочта — это долго и ненадежно — разрушен», — отметил генеральный директор Игорь Смилянский.

Он также сообщил, что компания начинает практику ежемесячного публичного отчета по проценту вовремя доставленных посылок.

Как оценивают эффективность

Ключевой показатель в логистике — On Time Delivery (OTD) — определяет долю отправлений, доставленных в срок. В мире результат более 95% считается «хорошим», а от 98% - «отличным».

Как говорит Смилянский, Укрпочта за последний квартал демонстрирует стабильный показатель около 98%, приближаясь к уровню мировых лидеров, таких как FedEx и UPS.

