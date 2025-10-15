0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп упомянул большие очереди за бензином в рф и заявил, что российская экономика близка к краху

2
Трамп упомянул большие очереди за бензином в рф и заявил, что российская экономика близка к краху
Трамп упомянул большие очереди за бензином в рф и заявил, что российская экономика близка к краху
Президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика близка к краху, а власти рф не хотят заканчивать войну, поэтому он встретится с Владимиром Зеленским и обсудит поставки ракет Tomahawk.
Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.
Он сообщил, что 17 октября встретится с Зеленским.
«Я знаю, что он скажет. Он хочет оружие, он хотел бы получить Tomahawk, все их хотят. У нас их много», — сказал Трамп.
По его словам, он очень разочарован президентом рф владимиром путиным.
«Я не понимаю, почему он продолжает эту войну. Он вступает уже в четвертый год войны, которую следовало закончить. Он должен был выиграть эту войну за одну неделю. Теперь он скоро войдет в свой четвертый год. Он потерял полтора миллиона солдат, наверное, примерно», — подчеркнул Трамп.
Он добавил, что в россии сейчас длинные очереди за бензином, а российская экономика близка к краху.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems