Трамп упомянул большие очереди за бензином в рф и заявил, что российская экономика близка к краху

Президент США Дональд Трамп заявил, что российская экономика близка к краху, а власти рф не хотят заканчивать войну, поэтому он встретится с Владимиром Зеленским и обсудит поставки ракет Tomahawk.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Он сообщил, что 17 октября встретится с Зеленским.

«Я знаю, что он скажет. Он хочет оружие, он хотел бы получить Tomahawk, все их хотят. У нас их много», — сказал Трамп.

По его словам, он очень разочарован президентом рф владимиром путиным.

«Я не понимаю, почему он продолжает эту войну. Он вступает уже в четвертый год войны, которую следовало закончить. Он должен был выиграть эту войну за одну неделю. Теперь он скоро войдет в свой четвертый год. Он потерял полтора миллиона солдат, наверное, примерно», — подчеркнул Трамп.

Он добавил, что в россии сейчас длинные очереди за бензином, а российская экономика близка к краху.

Діло По материалам:

