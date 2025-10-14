НБУ меняет требования к резервам банков Сегодня 11:01

Национальный банк Украины вводит изменения в требования по формированию банками обязательных резервов.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Что изменилось

Предусматривается, что с 10 ноября 2025 года в расчет нормативов обязательного резервирования не будут включаться принудительно изъятые и санкционные средства. Речь идет о:

принудительно изъятых средствах в соответствии с Законом Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и его резидентов», а также полученные во владение средства, изъятые в соответствии с настоящим законом;

заблокированных средствах в связи с применением специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

«Это, прежде всего, позволит оптимизировать подходы к расчету обязательных резервов, поскольку такие средства, по сути, являются обездвиженными и не влияют на монетарные процессы. Введение этих изменений не повлияет на общий объем обязательного резервирования в банковской системе», — объясняют решение в Нацбанке.

Кроме того, с 10 декабря 2025 года НБУ исключает из расчета обязательных резервов привлеченные банками кредиты на срок более одного года от юридических лиц-нерезидентов, в состав акционеров которых входит иностранное государство и/или в уставном капитале которых доля международных финансовых организаций (МФО) составляет не менее 10%.

В настоящее время в алгоритм расчета обязательных резервов не включаются все кредиты, привлеченные от МФО. Нововведения позволят увеличить стимулы для банков привлекать долгосрочные средства для финансирования проектов восстановления.

Что это даст

Нацбанк ожидает следующих результатов:

повышение эффективности регулирования денежно-кредитного рынка в условиях военного положения;

стимулирование привлечения внешнего финансирования.

