0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

НБУ меняет требования к резервам банков

43
НБУ меняет требования к резервам банков
НБУ меняет требования к резервам банков
Национальный банк Украины вводит изменения в требования по формированию банками обязательных резервов.
Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Что изменилось

Предусматривается, что с 10 ноября 2025 года в расчет нормативов обязательного резервирования не будут включаться принудительно изъятые и санкционные средства. Речь идет о:
  • принудительно изъятых средствах в соответствии с Законом Украины «Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности российской федерации и его резидентов», а также полученные во владение средства, изъятые в соответствии с настоящим законом;
  • заблокированных средствах в связи с применением специальных экономических и других ограничительных мер в соответствии с Законом Украины «О санкциях».
«Это, прежде всего, позволит оптимизировать подходы к расчету обязательных резервов, поскольку такие средства, по сути, являются обездвиженными и не влияют на монетарные процессы. Введение этих изменений не повлияет на общий объем обязательного резервирования в банковской системе», — объясняют решение в Нацбанке.
Кроме того, с 10 декабря 2025 года НБУ исключает из расчета обязательных резервов привлеченные банками кредиты на срок более одного года от юридических лиц-нерезидентов, в состав акционеров которых входит иностранное государство и/или в уставном капитале которых доля международных финансовых организаций (МФО) составляет не менее 10%.
Читайте также
В настоящее время в алгоритм расчета обязательных резервов не включаются все кредиты, привлеченные от МФО. Нововведения позволят увеличить стимулы для банков привлекать долгосрочные средства для финансирования проектов восстановления.

Что это даст

Нацбанк ожидает следующих результатов:
  • повышение эффективности регулирования денежно-кредитного рынка в условиях военного положения;
  • стимулирование привлечения внешнего финансирования.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки УкраиныНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems