Международные резервы превысили 46 млрд долларов — данные НБУ
По состоянию на 1 октября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $46,5 млрд. В сентябре они выросли на 1,1%.
Об этом сообщает Национальный банк.
«Такая динамика обусловлена поступлениями от международных партнеров на фоне уменьшения объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке. Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта», — отметил регулятор.
Факторы, определяющие динамику резервов
1. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.
На валютные счета правительства в Национальном банке в сентябре поступило $2,9 млрд, в том числе:
- $1,4 млрд — через счета Всемирного банка;
- $1,2 млрд — от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
- $3 млрд — от размещения ОВГЗ.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $563,6 млн, в том числе:
- $464,4 млн — обслуживание и погашение ОВГЗ;
- $62,2 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- $6,4 млн — обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;
- $30,6 млн — уплата другим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $254,4 млн.
2. Операции на финансовом рынке.
Национальный банк продал на валютном рынке $2,3 млрд и выкупил в резервы $1,7 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в сентябре составила $2,29 млрд, сократившись на 15% по сравнению с августом 2025 года.
3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).
В сентябре, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $690 млн.
Напомним, как сообщали аналитики ICU, уплата налогов в последние дни сентября помогла Национальному банку существенно сократить валютные интервенции и в то же время укрепить курс гривны. В то же время аналитики подчеркивают, что это временное улучшение. «Мы ожидаем возвращения интервенций к объемам $500−600 млн за неделю, то есть близких к средненедельному показателю за время полномасштабной войны», — подытожили в ICU.
