Международные резервы превысили 46 млрд долларов — данные НБУ

Казна и Политика
2
По состоянию на 1 октября 2025 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $46,5 млрд. В сентябре они выросли на 1,1%.
Об этом сообщает Национальный банк.
«Такая динамика обусловлена ​​поступлениями от международных партнеров на фоне уменьшения объемов чистой продажи валюты Национальным банком на валютном рынке. Текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта», — отметил регулятор.

Факторы, определяющие динамику резервов

1. Поступление в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

На валютные счета правительства в Национальном банке в сентябре поступило $2,9 млрд, в том числе:
  • $1,4 млрд — через счета Всемирного банка;
  • $1,2 млрд — от ЕС в рамках инициативы стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA);
  • $3 млрд — от размещения ОВГЗ.
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено $563,6 млн, в том числе:
  • $464,4 млн — обслуживание и погашение ОВГЗ;
  • $62,2 млн — обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
  • $6,4 млн — обслуживание и погашение долга перед Европейским инвестиционным банком;
  • $30,6 млн — уплата другим кредиторам.
Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду $254,4 млн.

2. Операции на финансовом рынке.

Национальный банк продал на валютном рынке $2,3 млрд и выкупил в резервы $1,7 млн. Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в сентябре составила $2,29 млрд, сократившись на 15% по сравнению с августом 2025 года.

3. Переоценка финансовых инструментов (из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют).

В сентябре, благодаря переоценке, стоимость финансовых инструментов увеличилась на $690 млн.
Напомним, как сообщали аналитики ICU, уплата налогов в последние дни сентября помогла Национальному банку существенно сократить валютные интервенции и в то же время укрепить курс гривны. В то же время аналитики подчеркивают, что это временное улучшение. «Мы ожидаем возвращения интервенций к объемам $500−600 млн за неделю, то есть близких к средненедельному показателю за время полномасштабной войны», — подытожили в ICU.
По материалам:
Finance.ua
ВалютаНБУ
