Нацбанк ввел электронную лицензию на перевод средств без открытия счетов

Нацбанк вводит электронный реестр лицензий на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Ранее лицензии были бумажными.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

“Национальный банк вводит Электронный реестр лицензий на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов”, – говорится в сообщении.

Что изменилось:

вместо бумажной формы лицензия на перевод средств становится электронной;

внесение соответствующей учетной записи в Реестр становится фактом выдачи заявителю лицензии на перевод средств. Заявитель, при необходимости, в любое время сможет получить выписку из Реестра в бумажной форме;

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в связи с переходом на электронную форму выдачи лицензии отменяются услуги по переоформлению лицензии на перевод средств и выдачи ее дубликата.

Что будет с полученными “бумажными” лицензиями:

ранее полученные “бумажные” лицензии остаются в силе, они не требуют замены, срок их действия не ограничивается;

сведения о существующих участниках рынка автоматически включены в Реестр. При необходимости они всегда могут бесплатно получить выдержку из нового электронного Реестра.

“Также снижены документальные нагрузки на участников рынка платежных услуг. В ряде случаев в случае изменений небанковское учреждение больше не должно подавать в Национальный банк для согласования обновленную информационную справку об условиях и порядке предоставления услуг по переводу средств”, – добавили в Нацбанке.

Справка Finance.ua: