Нацбанк ввел электронную лицензию на перевод средств без открытия счетов

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Нацбанк вводит электронный реестр лицензий на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Ранее лицензии были бумажными.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
“Национальный банк вводит Электронный реестр лицензий на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов”, – говорится в сообщении.
Что изменилось:
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Что будет с полученными “бумажными” лицензиями:
“Также снижены документальные нагрузки на участников рынка платежных услуг. В ряде случаев в случае изменений небанковское учреждение больше не должно подавать в Национальный банк для согласования обновленную информационную справку об условиях и порядке предоставления услуг по переводу средств”, – добавили в Нацбанке.
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