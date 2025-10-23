Как перевести деньги за границу: 4 основных способа Сегодня 08:03 — Финтех и Карты

Как перевести деньги за границу: 4 основных способа

Из-за войны все больше украинцев оказываются за пределами страны, а семьям приходится поддерживать друг друга на расстоянии. Часто возникает необходимость быстро перечислить средства близким за границу или, наоборот, получить помощь из-за пределов Украины.

Надежным вариантом остаются международные переводы — классические или через современные онлайн-сервисы. Они отличаются по скорости, комиссии и удобству.

Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем о вариантах международных переводов, чтобы вы могли выбрать удобный вариант.

P2P-переводы

Самый простой способ — P2P (card-to-card). Это перевод с карты на карту, в частности с украинской валютной на иностранную. Однако такие операции поддерживают не все банки, поэтому перед отправкой следует проверить условия у своего финансового учреждения.

Перевести средства за границу можно и на украинскую гривневую карту — тогда действуют внутренние лимиты банка (от 50 до 150 тыс. грн). Комиссия обычно составляет 0−2%, а деньги преимущественно поступают в течение нескольких минут.

SWIFT: официальный перевод

Система SWIFT позволяет передавать средства в любую страну мира, однако сейчас ее использование в Украине ограничено.

НБУ позволяет проводить такие переводы только для конкретных целей: оплата обучения, лечения, алиментов, кредитов и т. п. — и только с подтверждающими это документами.

SWIFT-переводы обычно засчитываются в течение 2−3 дней, хотя отдельные банки (например, ПриватБанк или Ощадбанк) обещают более быстрое зачисление. Комиссии выше, чем у других систем: от 10 до 20 долларов плюс 0,5−1% от суммы.

SEPA: быстро и дешево в пределах Европы

Для переводов между странами Еврозоны самый удобный вариант — SEPA. Система работает только в евро, но имеет ряд преимуществ:

одинаковые условия во всех странах ЕС;

минимальные комиссии (примерно 1 евро или вообще бесплатно);

быстрое зачисление — средства приходят в течение одного дня, а с услугой Instant Transfer — через несколько минут.

Читайте также SEPA: сколько сэкономят украинцы после присоединения к зоне платежей в евро

Перевод может задержаться в выходные или из-за ошибок в реквизитах, в частности в номере IBAN.

Онлайн-сервисы: альтернатива банковским системам

Перевести деньги можно и через современные платежные сервисы. Они работают быстрее и часто предлагают более низкие комиссии, чем банки. Среди самых популярных:

Wise,

Payoneer,

Fin. do,

Paysend,

TransferGo,

PayPal,

Skrill,

Perekaz24.

Отдельно стоит упомянуть Revolut — британский необанк, позволяющий мгновенно переводить средства между пользователями системы без комиссии.

Подробнее о других вариантах переводов, в частности наличных и криптовалютных, читайте в статье по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.