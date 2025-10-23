Как перевести деньги за границу: 4 основных способа
Из-за войны все больше украинцев оказываются за пределами страны, а семьям приходится поддерживать друг друга на расстоянии. Часто возникает необходимость быстро перечислить средства близким за границу или, наоборот, получить помощь из-за пределов Украины.
Надежным вариантом остаются международные переводы — классические или через современные онлайн-сервисы. Они отличаются по скорости, комиссии и удобству.
Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем о вариантах международных переводов, чтобы вы могли выбрать удобный вариант.
P2P-переводы
Самый простой способ — P2P (card-to-card). Это перевод с карты на карту, в частности с украинской валютной на иностранную. Однако такие операции поддерживают не все банки, поэтому перед отправкой следует проверить условия у своего финансового учреждения.
Перевести средства за границу можно и на украинскую гривневую карту — тогда действуют внутренние лимиты банка (от 50 до 150 тыс. грн). Комиссия обычно составляет 0−2%, а деньги преимущественно поступают в течение нескольких минут.
SWIFT: официальный перевод
Система SWIFT позволяет передавать средства в любую страну мира, однако сейчас ее использование в Украине ограничено.
НБУ позволяет проводить такие переводы только для конкретных целей: оплата обучения, лечения, алиментов, кредитов
и т. п. — и только с подтверждающими это документами.
SWIFT-переводы обычно засчитываются в течение 2−3 дней, хотя отдельные банки (например, ПриватБанк или Ощадбанк) обещают более быстрое зачисление. Комиссии выше, чем у других систем: от 10 до 20 долларов плюс 0,5−1% от суммы.
SEPA: быстро и дешево в пределах Европы
Для переводов между странами Еврозоны самый удобный вариант — SEPA. Система работает только в евро, но имеет ряд преимуществ:
- одинаковые условия во всех странах ЕС;
- минимальные комиссии (примерно 1 евро или вообще бесплатно);
- быстрое зачисление — средства приходят в течение одного дня, а с услугой Instant Transfer — через несколько минут.
Перевод может задержаться в выходные или из-за ошибок в реквизитах, в частности в номере IBAN.
Онлайн-сервисы: альтернатива банковским системам
Перевести деньги можно и через современные платежные сервисы. Они работают быстрее и часто предлагают более низкие комиссии, чем банки. Среди самых популярных:
- Wise,
- Payoneer,
- Fin. do,
- Paysend,
- TransferGo,
- PayPal,
- Skrill,
- Perekaz24.
Отдельно стоит упомянуть Revolut — британский необанк, позволяющий мгновенно переводить средства между пользователями системы без комиссии.
Подробнее о других вариантах переводов, в частности наличных и криптовалютных, читайте в статье по ссылке.
Поделиться новостью
Также по теме
Как перевести деньги за границу: 4 основных способа
Способы перевода средств за границу: что следует учесть
5 «плюшек» банковской карты, которые помогут делать сбережения
Украинцы стали чаще платить картами и реже снимать наличные: средние чеки
Проблемы в работе Zoom, Signal, Amazon и других: масштабный сбой
Как украинцам пользоваться банковскими картами в Польше и Украине одновременно