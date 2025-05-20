SEPA: сколько сэкономят украинцы после присоединения к зоне платежей в евро — Finance.ua
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SEPA: сколько сэкономят украинцы после присоединения к зоне платежей в евро

Финтех и Карты
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SEPA: сколько сэкономят украинцы после присоединения к зоне платежей в евро
SEPA: сколько сэкономят украинцы после присоединения к зоне платежей в евро
Если Украина присоединится к единому пространству платежей в евро (SEPA), это позволит снизить стоимость международных платежей в евро для украинских граждан и бизнеса, а украинцы могут сэкономить до €100 млн.
Об этом говорится в исследовании Института экономических исследований (ИЭИ).
SEPA может ускорить оборот средств между Украиной и странами ЕС. Это улучшит финансовую ликвидность и повысит эффективность бизнес-процессов, особенно для компаний, активно сотрудничающих с европейскими партнерами", — сказал Виталий Кравчук, ведущий научный сотрудник ИЭИ.

Что такое SEPA и почему она нужна Украине

SEPA — это не платежная система, а набор платежных схем, то есть правил и стандартов для платежных операций, согласованных между поставщиками платежных услуг.
«Представьте, что вы отправляете деньги родственникам в Польше или оплачиваете товар немецкому поставщику, и вдруг… ваша транзакция стоит значительно дешевле и происходит быстрее. Именно такие изменения ждут украинцев после присоединения к SEPA», — отметили в ИЭИ.
Если Украина станет частью системы, украинские граждане и бизнес могут потенциально сэкономить от €70 до €100 млн. Это станет возможным, поскольку не будет дополнительных комиссий и сборов, которые обычно оплачиваются во время международных транзакций за пределами SEPA.
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Также стандарты SEPA предусматривают высокий уровень прозрачности и безопасности финансовых транзакций. Это поможет снизить риски мошенничества и обеспечит надежность платежных операций", — отметили в ИЭИ,
Кроме того, интеграция в SEPA может уменьшить долю неформальных переводов, а евро будут чаще использовать в торговле между Украиной и ЕС.
В то же время Молдова оценила свою краткосрочную экономию от вступления в SEPA в €12 млн. Хотя объемы внешней торговли Украины превышают молдавские более чем в девять раз, а объемы переводов — в шесть раз, потенциальная экономия для Украины будет зависеть от нескольких факторов:
  • реального уровня тарифов;
  • структуры платежей;
  • скорости внедрения стандартов SEPA.
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В 2020 году ЕПС (Европейский платежный совет) вместе с регуляторами определил, при каких условиях другие страны могут присоединиться к SEPA:
  • страна должна иметь тесные политические и экономические связи с ЕС (например, соглашение об Ассоциации или статусе кандидата на вступление в ЕС);
  • в стране должны активно использовать евро для расчетов;
  • правила для участников рынка должны быть такими же, как в ЕС — честная конкуренция без необоснованных преимуществ для кого бы то ни было;
  • не должно быть технических или юридических препятствий — правила платежных услуг должны быть похожи на европейские, без барьеров для международных переводов;
  • страна должна соблюдать правила борьбы с отмыванием средств — в частности, требований ЕС и международных стандартов FATF.
Напомним, 30 апреля правительство подало в Верховную Раду законопроект № 13233, чтобы привести украинское законодательство в соответствие с требованиями SEPA. Его подготовили с учетом замечаний Еврокомиссии, изучавшей заявку Украины на участие в SEPA.
«Есть основания надеяться, что Украина после принятия законопроекта сможет присоединиться к SEPA, как это сделала наша соседка Молдова», — говорится в отчете ИЭД.
По материалам:
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