Банк может заблокировать счет из-за превышения лимита на переводы: что делать — Finance.ua

Банк может заблокировать счет из-за превышения лимита на переводы: что делать Сегодня 11:02 — Финтех и Карты

Банк может заблокировать счет из-за превышения лимита на переводы: что делать

Большинство украинских применяют ограничения в случае нетипичной активности на счете или превышения лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, который считает подозрительным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Марину Павленко, ведущего эксперта по финансовому мониторингу Глобус Банка.

Она объяснила механизм разблокировки счета, а также дала несколько советов, как избежать нежелательной блокировки карты.

Павленко напомнила, что с 1 июня 2025 года вступят в силу новые правила карточных переводов: лимит для клиентов среднего и низкого риска снизится со 150 тысяч гривен в месяц до 100 тысяч гривен, тогда как для высокорисковых клиентов он останется на уровне 50 тысяч.

По ее словам, если клиент получил уведомление о блокировке счета или не может совершить никакой транзакции (например, оплатить покупки в магазине), нужно не ждать и немедленно обратиться в банк через любой доступный канал связи.

«После обращения банк может попросить клиента предоставить документы, подтверждающие доходы, или объяснение относительно активности по карте. Важно, чтобы клиент с пониманием отнесся к такому требованию», — пояснила банкир.

В большинстве случаев после предоставления пояснений и документов клиенту восстанавливают доступ к счету. Если же предоставленная информация оказывается недостаточной или не объясняет суть сделок, клиенту, вероятно, придется сменить банковское учреждение. «В таком случае клиент сам инициирует перевод имеющихся средств со счета», — сказала она.

Как избежать блокировки карточного счета:

1. Ознакомьтесь с условиями обслуживания счета/карты и тарифами, указанными в договоре.

2. Проверьте лимиты и законодательные ограничения на сайте банка, чтобы не попасть под действие ограничений на переводы.

3. При открытии счета важно указать цель установления деловых отношений с банком, предоставить перечень запланированных операций, а также информацию об услугах, в которых вы нуждаетесь. Очень важно быть честным относительно объема доходов и максимально ожидаемой суммы поступлений на счет в течение месяца. «Чем больше правды в использовании счета — тем меньше вероятность его блокировки», — отмечает банкир.

4. На этапе открытия счета у специалиста банка могут возникнуть дополнительные вопросы. Важно предоставить исчерпывающие ответы, а при необходимости — дополнительные документы или пояснения.

«Типичная ситуация — клиентка хочет открыть счет, не имея собственных доходов, но ее муж планирует ежемесячно переводить средства на ее карту. В таком случае важно объяснить цель открытия счета, предоставить подтверждающие документы и указать объем ежемесячных переводов в сопоставлении с доходами мужа. Если, например, официальный доход мужа составляет 40 тысяч гривен, а переводы на карту жены — 10 тысяч гривен, это не вызовет сложностей для открытия счета», — объясняет эксперт.

5. Не используйте карты для незаконных операций или по кодам, не соответствующим сути транзакций (мисс-кодинг). Не участвуйте в сомнительных схемах (дроп-операции и т. п. ).

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