Правительство сделало еще один шаг для присоединения Украины к единой зоне европлатежей SEPA — Finance.ua

Правительство сделало еще один шаг для присоединения Украины к единой зоне европлатежей SEPA
Правительство одобрило пакет законопроектов о выполнении Украиной требований ЕС для присоединения к системе банковских европлатежей SEPA.
Об этом идет речь в сообщении Министерства финансов Украины.
Зачем это?
Цель законопроектов — приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права Европейского Союза.
Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area).
Присоединение Украины к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 европейскими странами — участниками очень быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам.
После принятия Верховной Радой и последующего подписания соглашения финансовые границы с ЕС будут стерты.
Вступление в SEPA — это не только современные технические возможности, это право на приверженность европейским финансовым стандартам.
Речь идет о представлении проектов законов Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» и «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)».
Законопроекты разработаны Минфином с привлечением заинтересованных органов и международных экспертов, с учетом лучших международных практик, требований актов права ЕС и консультаций Генерального директората по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала Европейской Комиссии (DG FISMA).
Преимущества для Украины
Присоединение к SEPA — это надежный финансовый мост между Украиной и гражданами, где бы они ни находились в странах Европы.
Украинский бизнес станет еще более конкурентоспособным:
- расчет между странами-членами SEPA так же прост, как в ЕС;
- упрощение и развитие экспорта;
- рост доверия международного бизнес-сообщества к украинскому бизнесу и банковской системе.
Инвесторам будет проще вкладывать в восстановление и экономику Украины.
Обязательным условием для подачи официальной заявки на присоединение к SEPA является соответствие национального законодательства актам права ЕС, в частности:
- предотвращение и противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма;
- денежных услуг.
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