Правительство сделало еще один шаг для присоединения Украины к единой зоне европлатежей SEPA — Finance.ua

Правительство сделало еще один шаг для присоединения Украины к единой зоне европлатежей SEPA Сегодня 15:02

Правительство одобрило пакет законопроектов о выполнении Украиной требований ЕС для присоединения к системе банковских европлатежей SEPA.

Об этом идет речь в сообщении Министерства финансов Украины.

Зачем это?

Цель законопроектов — приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права Европейского Союза.

Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area).

Присоединение Украины к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 европейскими странами — участниками очень быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам.

После принятия Верховной Радой и последующего подписания соглашения финансовые границы с ЕС будут стерты.

Вступление в SEPA — это не только современные технические возможности, это право на приверженность европейским финансовым стандартам.

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Речь идет о представлении проектов законов Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обеспечению соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)» и «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)».

Законопроекты разработаны Минфином с привлечением заинтересованных органов и международных экспертов, с учетом лучших международных практик, требований актов права ЕС и консультаций Генерального директората по финансовой стабильности, финансовым услугам и союзу рынков капитала Европейской Комиссии (DG FISMA).

Преимущества для Украины

Присоединение к SEPA — это надежный финансовый мост между Украиной и гражданами, где бы они ни находились в странах Европы.

Украинский бизнес станет еще более конкурентоспособным:

расчет между странами-членами SEPA так же прост, как в ЕС;

упрощение и развитие экспорта;

рост доверия международного бизнес-сообщества к украинскому бизнесу и банковской системе.

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Инвесторам будет проще вкладывать в восстановление и экономику Украины.

Обязательным условием для подачи официальной заявки на присоединение к SEPA является соответствие национального законодательства актам права ЕС, в частности:

предотвращение и противодействие отмыванию средств и финансированию терроризма;

денежных услуг.

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