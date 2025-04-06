Налоговые поступления впервые вернулись к довоенному уровню — Finance.ua

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Налоговые поступления впервые вернулись к довоенному уровню

Казна и Политика
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Налоговые поступления впервые вернулись к довоенному уровню
Налоговые поступления впервые вернулись к довоенному уровню
Налоговые поступления выросли на 37% в прошлом году до 1,65 трлн грн.
Об этом сообщили в Центре экономической стратегии.

Основные источники прироста

Наибольший прирост в денежном исчислении обеспечили налог на прибыль (+127 млрд грн), акцизные сборы (+106 млрд грн) и НДС по импорту (+100 млрд грн).
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Все основные налоги росли быстрее инфляции. В реальном измерении (в ценах октября 2021 года) поступления в 2024 впервые вернулись на довоенный уровень.
Налоговые поступления впервые вернулись к довоенному уровню

Повышение налогов

В конце 2024 г. в Украине произошло историческое повышение налогов. Ключевой причиной этого стали опасения, что в бюджете не хватит средств для финансирования обороны.
«Основной акцент сделали на повышении военного сбора. Это увеличило налоговое бремя для официально трудоустроенных граждан и „белого“ бизнеса, в то время как теневой сектор остался нетронутым», — говорится в сообщении.
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В ЦЭС отмечают, как следствие, финансовая нагрузка распределилась неравномерно, создавая дополнительное давление на легальных плательщиков.
Эксперты отмечают, что более сбалансированным решением было бы повышение НДС, что позволило бы равномерно распределить налоговую нагрузку на всю экономику, а не только на ее «белую» часть.
Напомним, Владимир Зеленский подписал закон № 11090, предусматривающий повышение акцизного налога на табачные изделия с 2025 года.
По материалам:
Finance.ua
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