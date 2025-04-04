НКЦБФР планирует изменить отчетность ИСИ во избежание налоговых злоупотреблений — Finance.ua

НКЦБФР планирует изменить отчетность ИСИ во избежание налоговых злоупотреблений Сегодня 09:41 — Казна и Политика

НКЦБФР планирует изменить отчетность ИСИ во избежание налоговых злоупотреблений

Институты совместного инвестирования (ИСИ) вполне законно использовались и используются крупным бизнесом для оптимизации налога на прибыль. Но во избежание налоговых злоупотреблений комиссия планирует изменить их отчетность.

Об этом заявил глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Руслан Магомедов в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

«Есть одна тема, в которой нас постоянно упрекают налоговые органы, что компании по управлению активами и инвестиционные фонды делали операции не деньгами совместного инвестирования… Мы хотим изменить отчетность, чтобы было четко видно — это деньги совместного инвестирования или нет», — сказал он.

По мнению Магомедова, такие изменения не следует считать плохой новостью.

«Потому что есть слухи, чтобы вообще убрать эту налоговую льготу для ИСИ, якобы этого требуют наши международные партнеры», — пояснил глава комиссии.

По сути упреков налоговых органов он уточнил, что инвестфонд должен быть наполнен деньгами путем продажи своих акций или паевых сертификатов, и именно за эти деньги должна осуществляться инвестиционная деятельность и получаться прибыль, которая в таком случае избавлена от налога на прибыль, пока она инвестируется дальше и не распределяется. «Но многие злоупотребляли этим и подавали в качестве активов ИСИ то, что ими на самом деле не было. Этот вопрос оставался актуальным на протяжении многих лет», — сказал Магомедов.

Что касается оценки возможности прятать реальных конечных бенефициарных собственников за структурами ИСИ, то, как считает глава регулятора, это невозможно.

«В этом вопросе НКЦБФР является образцом. После начала полномасштабной войны именно комиссия первой установила требования к раскрытию информации о конечных бенефициарных владельцах, которые являются подсанкционными лицами или причастны к стране-агрессору в корпоративных структурах профессиональных участников», — подчеркнул он.

По словам Магомедова, в настоящее время действует межведомственная рабочая группа по санкциям, где он является членом, и НКЦБФР предложили не только Нацбанку, но и другим регуляторам, выдающим лицензии, требовать раскрытия конечных бенефициарных собственников, оказывающих влияние более 10%.

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Как сообщалось, Международный валютный фонд в материалах к обновленной по результатам 7-го пересмотра программы расширенного финансирования заявил о существенных недостатках системы ИСИ в Украине из-за предоставленных ей налоговых льгот, которые можно решить путем усиления регулирования и мониторинга.

Со своей стороны украинская сторона в обновленном меморандуме об экономической и финансовой политике обязалась подготовить дорожную карту для устранения пробелов в системе ИСИ по сравнению с передовой международной практикой и в консультациях с МФО. «Это предполагает, в том числе, ужесточение регулирования и мониторинга, при этом полностью учитывая фискальные последствия соответствующих налоговых расходов», — отмечается в документе.

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