НКЦБФР одобрила Белую книгу реформирования пенсионной системы — Finance.ua

НКЦБФР одобрила Белую книгу реформирования пенсионной системы
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку одобрила Белую книгу реформирования системы добровольного накопительного пенсионного обеспечения в Украине. Этот документ определяет ключевые направления трансформации пенсионной системы, направленные на обеспечение финансовой устойчивости граждан и интеграцию украинской модели в европейскую систему.
Об этом сообщается на сайте НКЦБФР.
Цель Комиссия — создание стабильной и эффективной системы добровольного накопительного пенсионного обеспечения, основанной на следующих принципах:
- прозрачность и ответственность: субъекты системы должны действовать в соответствии с наилучшими международными стандартами, обеспечивая понятную и открытую информацию для участников;
- инвестиционная диверсификация: внедрение политики долгосрочного инвестирования и защиты активов от рисков;
- защита интересов участников: соблюдение стандартов ЕС, в частности, Директивы (ЕС) 2016/2341.
«Белая книга — это дорожная карта, которая обеспечит новый этап развития пенсионного обеспечения в Украине. Мы адаптируем европейские подходы, чтобы гарантировать гражданам стабильность и доверие к новой системе», — отметил Максим Либанов, Член НКЦБФР.
Одобрение Белой книги открывает путь к модернизации пенсионной системы Украины, что обеспечит:
- надежность и стабильность работы накопительных пенсионных фондов;
- защиту накоплений участников благодаря новой системе инфраструктуры и стандартам корпоративного управления;
- привлечение социально-ответственного бизнеса в систему добровольного пенсионного обеспечения.
В дальнейшем Комиссия планирует провести ряд публичных консультаций с представителями рынка, экспертами и международными партнерами. Результатом станет подготовка законодательных инициатив для реализации ключевых положений Белой книги.
Также важным аспектом является проведение образовательных мероприятий для граждан с целью популяризации накопительного пенсионного обеспечения.
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