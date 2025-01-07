Сколько европейцев работает после выхода на пенсию: какие мотивы (инфографика) — Finance.ua

Сколько европейцев работает после выхода на пенсию: какие мотивы (инфографика) Сегодня 17:04 — Мир

Сколько европейцев работает после выхода на пенсию: какие мотивы (инфографика)

Согласно данным Евростата , в 2023 году 13% жителей ЕС работали в течение 6 месяцев после выхода на пенсию.

Лидируют по занятости пенсионеров такие страны, как Эстония (54,9%), Латвия (44,2%), Литва (43,7%).

Читайте также Пенсия по-новому: что предусматривает проект пенсионной реформы

А вот меньше всего работают пенсионеры в таких странах, как Румыния (1,7%), Греция (4,2%) и Испания (4,9%).

Мотивы продолжения работы:

Удовольствие от работы (36,3%).

Финансовая потребность (28,6%).

Социальная интеграция (11,2%).

Читайте также Средняя пенсия в Польше в 2024 году

В Дании, Нидерландах и Италии большинство пенсионеров работают для удовольствия, в то время как в Румынии, Кипре и Болгарии — из-за финансовой необходимости.

Ранее мы писали о том, что, согласно пенсионному индексу Allianz (API) (2023), который дает комплексную оценку устойчивости и адекватности пенсионных систем по 40 параметрам, лучшие в мире пенсионные системы построены в Дании, Нидерландах, Швеции, Бельгии, Люксембурге, Великобритании, Германии и т. д.

Возраст выхода на пенсию в Европе — преимущественно 67 лет, что значительно выше, чем в Украине. При этом пенсионный возраст жителей ЕС зависит не от пола (эта норма давно отжила. — Ред.), а от профессии и страхового стажа.

Виды пенсий в странах Европы

Большинство стран Европы имеют многоуровневую систему пенсионного обеспечения, которая состоит из следующих основных типов пенсионного обеспечения:

Государственная пенсия — регулярная выплата от правительства, на которую большинство людей могут претендовать, достигнув пенсионного возраста. Вместе с тем размер пенсии зависит от стажа национального — регулярная выплата от правительства, на которую большинство людей могут претендовать, достигнув пенсионного возраста. Вместе с тем размер пенсии зависит от стажа национального страхования , а именно взносов, которые уплачивает человек, работая. Если человеку не хватает стажа, чтобы получить полную государственную пенсию, он может компенсировать пробел, уплатив добровольный взнос.

Профессиональная пенсия (пенсия по месту работы) — сбережения на пенсию, организуемые работодателем; эти схемы финансируются за счет взносов с зарплаты сотрудников. Схемы начисления могут быть разными, но обычно основываются на размере зарплаты, трудовом стаже и годах уплаты взносов.

Частная пенсия: Частные пенсионные программы — добровольные программы, к которым могут присоединиться все желающие. Предлагаются разными финансовыми учреждениями: банками, страховыми компаниями, инвестиционными фондами. Взносы лица поступают либо в упомянутые учреждения, либо на личный счет. Если лицо не работает (не имеете доступа к пенсии по месту работы), оно может открыть собственный пенсионный счет. Или, наоборот, лицо работает и уже оформило профессиональную пенсию, однако желает дополнительно экономить еще и в виде частной пенсии.

Справка Finance.ua:

Размер пенсии в Украине зависит от нескольких факторов, включая страховой стаж, уровень дохода за весь период трудовой деятельности и уплату взносов в Пенсионный фонд. Это регулируется Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Граждане Германии могут выходить на пенсию с 67 лет. Пенсионная система этой страны предусматривает государственные пенсии, а также частные, которые могут финансироваться работодателями, поддерживаться государством или оплачиваться самостоятельно. Для получения государственной пенсии необходимо платить взносы не менее 5 лет.

Государственная пенсия Франции или l’Assurance Retraite обязательна, что означает, что все работники должны платить взносы в пенсионный фонд. Французская пенсионная схема состоит из двух частей, обе из которых обязательны и устанавливаются государством).

Храните деньги на депозите. Каталог с самыми лучшими вариантами уже на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.