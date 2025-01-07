Сколько европейцев работает после выхода на пенсию: какие мотивы (инфографика) — Finance.ua

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Сколько европейцев работает после выхода на пенсию: какие мотивы (инфографика)

Мир
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Сколько европейцев работает после выхода на пенсию: какие мотивы (инфографика)
Сколько европейцев работает после выхода на пенсию: какие мотивы (инфографика)
Согласно данным Евростата, в 2023 году 13% жителей ЕС работали в течение 6 месяцев после выхода на пенсию.
Лидируют по занятости пенсионеров такие страны, как Эстония (54,9%), Латвия (44,2%), Литва (43,7%).
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А вот меньше всего работают пенсионеры в таких странах, как Румыния (1,7%), Греция (4,2%) и Испания (4,9%).
Сколько европейцев работает после выхода на пенсию: какие мотивы (инфографика)
Мотивы продолжения работы:
Удовольствие от работы (36,3%).
Финансовая потребность (28,6%).
Социальная интеграция (11,2%).
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В Дании, Нидерландах и Италии большинство пенсионеров работают для удовольствия, в то время как в Румынии, Кипре и Болгарии — из-за финансовой необходимости.
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Ранее мы писали о том, что, согласно пенсионному индексу Allianz (API) (2023), который дает комплексную оценку устойчивости и адекватности пенсионных систем по 40 параметрам, лучшие в мире пенсионные системы построены в Дании, Нидерландах, Швеции, Бельгии, Люксембурге, Великобритании, Германии и т. д.
Возраст выхода на пенсию в Европе — преимущественно 67 лет, что значительно выше, чем в Украине. При этом пенсионный возраст жителей ЕС зависит не от пола (эта норма давно отжила. — Ред.), а от профессии и страхового стажа.
Виды пенсий в странах Европы
Большинство стран Европы имеют многоуровневую систему пенсионного обеспечения, которая состоит из следующих основных типов пенсионного обеспечения:
Государственная пенсия — регулярная выплата от правительства, на которую большинство людей могут претендовать, достигнув пенсионного возраста. Вместе с тем размер пенсии зависит от стажа национального страхования, а именно взносов, которые уплачивает человек, работая. Если человеку не хватает стажа, чтобы получить полную государственную пенсию, он может компенсировать пробел, уплатив добровольный взнос.
Профессиональная пенсия (пенсия по месту работы) — сбережения на пенсию, организуемые работодателем; эти схемы финансируются за счет взносов с зарплаты сотрудников. Схемы начисления могут быть разными, но обычно основываются на размере зарплаты, трудовом стаже и годах уплаты взносов.
Частная пенсия: Частные пенсионные программы — добровольные программы, к которым могут присоединиться все желающие. Предлагаются разными финансовыми учреждениями: банками, страховыми компаниями, инвестиционными фондами. Взносы лица поступают либо в упомянутые учреждения, либо на личный счет. Если лицо не работает (не имеете доступа к пенсии по месту работы), оно может открыть собственный пенсионный счет. Или, наоборот, лицо работает и уже оформило профессиональную пенсию, однако желает дополнительно экономить еще и в виде частной пенсии.

Как происходит расчет пенсий в странах Европы

Справка Finance.ua:

  • Размер пенсии в Украине зависит от нескольких факторов, включая страховой стаж, уровень дохода за весь период трудовой деятельности и уплату взносов в Пенсионный фонд. Это регулируется Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
  • Граждане Германии могут выходить на пенсию с 67 лет. Пенсионная система этой страны предусматривает государственные пенсии, а также частные, которые могут финансироваться работодателями, поддерживаться государством или оплачиваться самостоятельно. Для получения государственной пенсии необходимо платить взносы не менее 5 лет.
  • Государственная пенсия Франции или l’Assurance Retraite обязательна, что означает, что все работники должны платить взносы в пенсионный фонд. Французская пенсионная схема состоит из двух частей, обе из которых обязательны и устанавливаются государством).
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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