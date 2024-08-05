Средняя пенсия в Польше в 2024 году — Finance.ua

Средняя пенсия в Польше в 2024 году Сегодня 09:45 — Личные финансы

Средняя пенсия в Польше в 2024 году

В первом квартале 2024 года средняя пенсия в Польше составила 3516,95 злотых, что на 16,1% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Ukrainian in Poland со ссылкой на данные Учреждения социального страхования Польши (ZUS).

«На этот рост существенно повлияла мартовская валоризация, проведенная с применением коэффициента повышения пенсий на 12,12%. Минимальная пенсия в этот период составила 1780,96 злотых, то есть средняя пенсия выросла почти в два раза», — сказано в сообщении.

Пенсии мужчин и женщин

Анализ данных ZUS показывает значительные отличия в размере пенсионных выплат, выплачиваемых мужчинам и женщинам.

В 2023 году средняя пенсия мужчин составила 4103,07 злотых, в то время как женщины получали в среднем 2792,86 злотых.

«Эти отличия обусловлены рядом факторов, в том числе более длительным трудовым стажем мужчин и гендерной разницей в заработках», — говорят авторы статьи.

Фонд социального страхования Польши

В первом квартале 2024 года количество лиц, охваченных страхованием на случай старости и инвалидности, составило 16,2 миллиона, причем наибольшую группу составляли наемные работники, за которыми следовали самозанятые лица.

Вице-президент ZUS Павел Ярошек подчеркнул, что коэффициент покрытия расходов доходами от страховых взносов достиг высокого уровня — 85,5%. Это свидетельствует о хорошем финансовом состоянии Фонда социального страхования.

ZUS также зарегистрировал значительный рост застрахованных иностранцев, которые уже составляют 7% от всех застрахованных. На конец марта 2024 года в ZUS было застраховано 1,13 миллиона иностранцев, из которых украинцы составляли наибольшую группу (762,2 тыс.), за ними следовали белорусы (131,9 тыс.).

Средняя пенсия в Украине

Как свидетельствуют данные Опендатабот, по состоянию на начало июля 2024 года в Украине насчитывается 10,26 млн пенсионеров. При этом более половины этих пенсионеров получают выплаты ниже 3 тысяч гривен.

Средняя пенсия по стране выросла в этом году благодаря индексациям, проведенным в марте, и составляет 5816 гривен. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

Самая высокая средняя пенсия в Киеве — 7940,27 гривен, что на 36,5% больше средней по стране. Наименьшую среднюю пенсию получают пенсионеры Тернопольской области: 4436,41 гривен — это на 24% меньше средней по Украине.

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