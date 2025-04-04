Новые правила налога на недвижимость в 2025 году — Finance.ua

Новые правила налога на недвижимость в 2025 году Сегодня 09:03 — Недвижимость

Новые правила налога на недвижимость в 2025 году

В Украине изменяются ставки налога на недвижимость, которые вступят в силу в 2025 году.

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Согласно новому законодательству, владельцы жилья теперь будут платить налог в зависимости от площади недвижимости и ее местонахождения.

Основной новацией является повышение базовой ставки до 1,5% от минимальной зарплаты за каждый квадратный метр, превышающий норму.

Пример

К примеру, для квартир свыше 60 квадратных метров или домов свыше 120 квадратных метров эта норма станет обязательной. В то же время в крупных городах, таких как Киев или Одесса, местные власти могут ввести дополнительные коэффициенты, которые повлияют на конечную сумму.

Для социально уязвимых категорий граждан предусмотрен ряд льгот, в частности, для многодетных семей, ветеранов и пенсионеров.

Государственная налоговая служба рекомендует всем владельцам недвижимости ознакомиться с новыми правилами и, при необходимости, обратиться за консультацией в официальные учреждения.

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Напомним, Государственная налоговая служба уже начала рассылать украинцам электронные письма об уплате ежегодного налога на недвижимое имущество, кроме земельных участков.

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Справка Finance.ua:

Если дом или квартира в Украине были разрушены в результате войны настолько, что в них невозможно жить, владельцу предоставляется освобождение от налога на недвижимость.

Это правило распространяется на территории, где совершались боевые действия или находящиеся под временной оккупацией.

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