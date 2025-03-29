Сколько стоит аренда жилья в Киеве и европейских столицах: сравнение цен — Finance.ua
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Сколько стоит аренда жилья в Киеве и европейских столицах: сравнение цен

Недвижимость
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Сколько стоит аренда жилья в Киеве и европейских столицах: сравнение цен
Сколько стоит аренда жилья в Киеве и европейских столицах: сравнение цен
Киев остается одной из самых дешевых европейских столиц для жизни, ведь аренда жилья здесь дешевле, чем в Варшаве, Праге, Париже, Мадриде или Берлине.
О том, каковы цены на аренду жилья в европейских столицах и как они отличаются от киевских, говорится в исследовании Numbeo.

Цены на аренду жилья в Киеве

Стоимость аренды квартир в Киеве все еще одна из самых низких в Европе. Цены в некоторых районах города стартуют от 9 тысяч и доходят до 36 тысяч за однокомнатную квартиру.
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Согласно данным портала ЛУН, в среднем аренда однокомнатной квартиры в Киеве стоит 16,5 тысяч гривен, двухкомнатной — 25 тысяч гривен, трехкомнатной — 41,9 тысяч гривен.
Сколько стоит аренда жилья в Киеве и европейских столицах: сравнение цен

Стоимость аренды жилья в европейских столицах

Варшава. Однокомнатные квартиры в столице Польши сдают в аренду в среднем за 4 193 злотых (43 тысячи гривен), в окрестностях — 3 349 злотых (34 тысячи гривен), двухкомнатные — 4 000 — 4 500 тысяч злотых (41 — 46 тысяч гривен), трехкомнатные в центре — 7 853 злотых (80 тысяч гривен), в окрестностях — 5 591 злотый (57 тысяч гривен).
Средняя арендная плата выше киевской примерно на 97%.
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Прага. Аренда однокомнатного жилья в столице Чехии стоит в среднем 25 564 крон в центре (43 тысячи гривен), в окрестностях — 19 250 крон (32 тысячи гривен), двухкомнатного — от 36 тысяч крон (от 61 тысячи гривен), трехкомнатного в центре — 3 743 кроны (57 тысяч гривен).
Аренда в Праге, на 100% дороже, чем в Киеве.
Берлин. В столице Германии однокомнатные квартиры предлагают в аренду в среднем за 1 219 евро в центре (54 тысячи гривен), на окраине — 898 евро (40 тысяч гривен), двухкомнатные — за 1 300 — 1 900 евро (58 — 84 тысячи гривен), трехкомнатные в центре города — 2 239 евро (100 тысяч гривен), на окраине — 1 679 евро (75 тысяч гривен).
Стоимость аренды в Берлине в среднем выше киевской на 140%.
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Мадрид. Аренда однокомнатной квартиры в центре столицы Испании в среднем стоит 1 342 евро (60 тысяч гривен), в окрестностях — 960 евро (43 тысячи гривен), двухкомнатной — 1 500 евро (67 тысяч гривен), трехкомнатной в центре — 2 297 евро (102 тысячи), на окраине — 1 534 евро (68 тысяч гривен).
Аренда дороже киевской на 143%.
Париж. Чтобы снять однокомнатное жилье в столице Франции, придется в месяц выкладывать в среднем по 1 365 евро в центре города (61 тысяча гривен), 1 018 евро на окраине (45 тысяч гривен). Двухкомнатная квартира стоит 1 700 — 2 200 евро (75 — 98 тысяч гривен), трехкомнатная в центре 3 082 евро (137 тысяч гривен), на окраине — 2 080 евро (92 тысячи гривен).
Аренда плата в Париже выше Киева на 199%.
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Напомним, по данным исследования ОLX Недвижимость, расходы украинцев на аренду жилья существенно разнятся в зависимости от города, доходов и стоимости аренды.
В регионах вблизи зон ведения активных боевых действий они составляют 15−30%. В то же время, во Львове, Ужгороде и Киеве расходы на аренду отнимают львиную долю доходов.
По материалам:
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