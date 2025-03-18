Аренда недвижимости: как способ пассивного дохода — Finance.ua
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Аренда недвижимости: как способ пассивного дохода

Личные финансы
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Аренда недвижимости: как способ пассивного дохода
Аренда недвижимости: как способ пассивного дохода
Большинство людей привыкли к простому правилу: чтобы получать деньги, нужно работать. Но можно ли зарабатывать иначе? Ответ — да. Это возможно благодаря пассивному доходу.
Покупка квартиры или дома для сдачи в аренду — один из старейших способов получения пассивной прибыли.
Достоинства:
  • стабильный ежемесячный доход от арендаторов;
  • защита от инфляции — стоимость недвижимости обычно растет.
Недостатки:
  • большой стартовый капитал;
  • расходы на ремонт и возможные проблемы с арендаторами.
Альтернативой может стать инвестирование в REIT-фонды — компании, владеющие, управляющие или финансирующие генерирующую доходы недвижимость. Фонды недвижимости работают по простому принципу: они аккумулируют деньги инвесторов и покупают на них недвижимость.
Обо всех деталях говорится в нашей статье:

Пассивный доход: как сделать так, чтобы деньги работали на вас?

По материалам:
Finance.ua
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