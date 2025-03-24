Какой процент зарплаты тратят на аренду жилья украинцы (инфографика) — Finance.ua
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Какой процент зарплаты тратят на аренду жилья украинцы (инфографика)

Личные финансы
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Какой процент зарплаты тратят на аренду жилья украинцы (инфографика)
Какой процент зарплаты тратят на аренду жилья украинцы (инфографика)
Расходы украинцев на аренду жилья существенно отличаются в зависимости от города, доходов и стоимости аренды. В регионах вблизи зон ведения активных боевых действий они составляют 15−30%. В то же время во Львове, Ужгороде и Киеве расходы на аренду забирают львиную долю доходов.
Об этом свидетельствуют данные OLХ Недвижимость.
Для многих жителей Украины аренда жилья занимает большую часть месячного бюджета. В разных регионах соотношение стоимости аренды к зарплате существенно отличается: если в одних городах жильцы отдают на жилье почти весь доход, то в других расходы значительно ниже.
Инфографика: OLX
Инфографика: OLX

Где арендовать жилье дороже всего

Дороже всего арендовать жилье в Ужгороде, Львове и Киеве. Жители Ужгорода тратят больше всего средств — 75% дохода идет на аренду, поскольку медианная стоимость жилья составляет 16 900 грн при зарплате 22 500 грн.
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Во Львове аренда стоит 17000 грн, что составляет 68% от дохода.
В столице — 15 999 грн, что составляет 65% при средней заработной плате 24 500 грн.

Где арендовать жилье дешевле всего

Самое низкое соотношение стоимости аренды к зарплате наблюдается в Херсоне: чтобы снять однокомнатную квартиру, придется отдавать 15% от средней зарплаты, которая составляет 20 000 грн.
Чуть больше тратят на аренду харьковчане — 20% от зарплаты в 20 000 грн.
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В Запорожье и Николаеве — 27% от дохода при зарплате 18 500 грн. В Одессе, Сумах и Кропивницком расходы на аренду составляют 36% дохода: в Одессе при зарплате 22 500 грн, в Сумах при 18 000 грн и Кропивницком — 18 225 грн.

Средние цены

Весьма умеренными можно назвать города, где аренда жилья составляет около 50% от зарплаты. Среди них — Полтава, Черкассы, Винница, Житомир, Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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