Какой процент зарплаты тратят на аренду жилья украинцы (инфографика) — Finance.ua

Какой процент зарплаты тратят на аренду жилья украинцы (инфографика) Сегодня 17:01 — Личные финансы

Какой процент зарплаты тратят на аренду жилья украинцы (инфографика)

Расходы украинцев на аренду жилья существенно отличаются в зависимости от города, доходов и стоимости аренды. В регионах вблизи зон ведения активных боевых действий они составляют 15−30%. В то же время во Львове, Ужгороде и Киеве расходы на аренду забирают львиную долю доходов.

Об этом свидетельствуют данные OLХ Недвижимость

Для многих жителей Украины аренда жилья занимает большую часть месячного бюджета. В разных регионах соотношение стоимости аренды к зарплате существенно отличается: если в одних городах жильцы отдают на жилье почти весь доход, то в других расходы значительно ниже.

Инфографика: OLX

Где арендовать жилье дороже всего

Дороже всего арендовать жилье в Ужгороде, Львове и Киеве. Жители Ужгорода тратят больше всего средств — 75% дохода идет на аренду, поскольку медианная стоимость жилья составляет 16 900 грн при зарплате 22 500 грн.

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Во Львове аренда стоит 17000 грн, что составляет 68% от дохода.

В столице — 15 999 грн, что составляет 65% при средней заработной плате 24 500 грн.

Где арендовать жилье дешевле всего

Самое низкое соотношение стоимости аренды к зарплате наблюдается в Херсоне: чтобы снять однокомнатную квартиру, придется отдавать 15% от средней зарплаты, которая составляет 20 000 грн.

Чуть больше тратят на аренду харьковчане — 20% от зарплаты в 20 000 грн.

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В Запорожье и Николаеве — 27% от дохода при зарплате 18 500 грн. В Одессе, Сумах и Кропивницком расходы на аренду составляют 36% дохода: в Одессе при зарплате 22 500 грн, в Сумах при 18 000 грн и Кропивницком — 18 225 грн.

Средние цены

Весьма умеренными можно назвать города, где аренда жилья составляет около 50% от зарплаты. Среди них — Полтава, Черкассы, Винница, Житомир, Хмельницкий, Тернополь, Ивано-Франковск и Черновцы.

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