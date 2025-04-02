Что происходит с ценами на квартиры в Украине: аналитика первички и вторички — Finance.ua

Что происходит с ценами на квартиры в Украине: аналитика первички и вторички Сегодня 16:02 — Недвижимость

Что происходит с ценами на квартиры в Украине: аналитика первички и вторички

Аналитический центр украинского маркетплейса недвижимости Dim.Ria исследовал изменения на рынке первичной и вторичной недвижимости по состоянию на конец марта 2025 года. Проанализировали движение цен, спроса и предложения, сравнив их месяц к месяцу и год к году. Специалисты отметили высокий спрос по количеству предложений по аренде и продаже вторичного жилья, а также повышению цен в таких предложениях.

Первичный рынок

Предложение

В конце марта 2025 года активными остаются отделы продаж в 77% новостроек. За прошлый месяц в Украине сдали в эксплуатацию 9 новостроек на 10 секций, из них четыре новостройки — в Киеве и области, по две — в Винницкой и Львовской областях.

Процент завершенных проектов среди всех областей Украины самый большой в Ровенской, Одесской и Запорожской областях — 56−57%. Также высокий уровень достроенных объектов в Волынской, Днепропетровской, Черкасской и Черниговской областях — более 40%.

Цены

Средняя стоимость квадратного метра в валюте за месяц несколько увеличилась в большинстве областей Украины. Год к году цена преимущественно росла в регионах, отдаленных от зоны боевых действий, больше всего — в Черновицкой, Ровенской, Винницкой, Закарпатской и Волынской областях, на 7−13%. Самым дорогим на первичном рынке остается Киев со средней ценой в $1 358 за м².

Вторичный рынок

Предложение

В марте по сравнению с февралем на рынке вторичного жилья существенно увеличилось количество предложений в Харьковской, Полтавской и Хмельницкой областях.

Цена

Аналитики Dim. Ria фиксируют, что цена продажи однокомнатной квартиры в марте колебалась в большинстве областей в пределах нескольких процентов, в то же время по сравнению с данными за март 2024 года она преимущественно росла.

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Через месяц наибольший рост показали Черновицкая (+8%) и Львовская (+4%) области. Городом с самым дорогим жильем остается Киев: в марте владельцы предлагали покупателям заплатить за однокомнатную квартиру в среднем $90 тыс.

Если рассматривать столицу подробнее, самый дорогой — Печерский район со средней ценой однокомнатной квартиры почти $132 тыс., а самым бюджетным — Деснянский, $46 тыс.

Спрос

В течение месяца интерес пользователей во вторичное жилье спадал, сильнее всего в процентном значении — в Запорожской и Николаевской областях. Однако количество откликов пользователей в каждой области превышало количество добавленных объявлений.

Соотношение количества объявлений о покупке и количестве откликов на них в марте в Киеве составило 1:2, и это наименее разница. Так, в Тернопольской области она составляет 1:17, в Винницкой — 1:14, а в Житомирской — 1:12.

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