Украина потеряла около 13% жилищного фонда из-за войны с россией — Finance.ua
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Украина потеряла около 13% жилищного фонда из-за войны с россией

Недвижимость
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Украина потеряла около 13% жилищного фонда из-за войны с россией
Украина потеряла около 13% жилищного фонда из-за войны с россией
В результате полномасштабного вторжения рф в Украине уничтожено около 13% жилищного фонда.
Об этом сообщила заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Козловская в ходе диалога «Информационная безопасность собственности в условиях военных вызовов».
«Мы будем и далее говорить о том, какой крон нам причинен в связи с полномасштабным вторжением рф и войной, которая продолжается уже четвертый год. Часть архивов БТИ была утрачена, в связи с чем правоустанавливающие документы (относительно права собственности граждан на жилье. — Ред.) были просто утрачены и не подлежат восстановлению. И поэтому мы максимально подчеркиваем важность внесения гражданами информации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество», — заявила Козловская.
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Она добавила, что в Украине 13% жилищного фонда уничтожено или повреждено.
Напомним, за время полномасштабной войны россии против Украины более 3,5 миллионов украинцев лишились жилья.
Как сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Мудрая, за все время военной агрессии рф, которая началась в 2014 году, причиненный Украине общий ущерб может достигать одного триллиона долларов.
По материалам:
Укрінформ
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