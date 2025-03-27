Ущерб Украины и россии от атак на энергетическую инфраструктуру — Finance.ua
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Ущерб Украины и россии от атак на энергетическую инфраструктуру

Энергетика
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Ущерб Украины и россии от взаимных ударов по энергетической инфраструктуре исчисляется миллиардами долларов. На переговорах в Саудовской Аравии были достигнуты договоренности эти удары временно прекратить. Правда, в кремле утверждают, что мораторий на подобные атаки действует еще с 18 марта.
Об этом пишет «Слово и дело».

Ущерб украинской энергетики

Наносить массированные удары по украинской энергетике россия начала осенью 2022 года. В 2022—2023 годах атаки были направлены в основном на объекты электропередачи. В 2024 году россия начала целенаправленно бить по объектам электрогенерации — тепловым электростанциям, гидроэлектростанциям и газовой инфраструктуре.
Перед полномасштабной войной установленная мощность объектов электростанций составляла 56,1 ГВт.
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После полномасштабного вторжения россия оккупировала 18 ГВт генерации, включая гидро- и теплоэлектростанции, а также крупнейшую в Европе атомную электростанцию ​​- Запорожскую.
За три года россия нанесла более 30 массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры, из-за чего Украина потеряла еще 23 ГВт генерации.
По состоянию на июнь 2024 из-за значительных повреждений было выведено из строя 73% энергоблоков ТЭС, а также 20 гидроагрегатов ГЭС.
С учетом восстановленных объектов в распоряжении Украины остается около 15 ГВт генерационных мощностей. При этом на пике потребления требуется 18−19 ГВт. Дефицит Украина покрывает за счет импорта электроэнергии из Европы.
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На восстановление энергетического сектора Украины, по последней оценке Всемирного банка, Кабмина, Еврокомиссии и ООН, нужно около 68 млрд долларов.
Объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии получили 14,8 млрд долларов ущерба, централизованного теплоснабжения — 2,5 млрд, нефтяной сектор — 1,7 млрд, газовый сектор — 1,4 млрд.

Ущерб от ударов по нефтяным объектам россии

В россии от ударов Украины больше всего пострадала нефтяная промышленность. В 2022—2023 годах Украина наносила одиночные удары по нефтеперерабатывающим заводам и нефтебазам, с 2024 года они стали систематическими.
По состоянию на февраль 2025 года в россии повреждено около сотни объектов, в том числе более 19 НПЗ и около 40 нефтебаз.
По оценке Службы безопасности Украины, удары нанесли российской нефтяной и нефтеперерабатывающей отрасли ущерб почти на 11 млрд долларов с учетом недополученных доходов.
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«Радио Свобода» и проект Frontelligence Insight, проанализировав спутниковые снимки, пришли к выводу, что ущерб от ударов по российской энергетике за последние полгода составил минимум 658 млн долларов.
Согласно анализу, по меньшей мере 67% украинских ударов оказались успешными. Наибольшее количество успешных ударов по объектам внутри россии и на оккупированных территориях было зафиксировано в ноябре 2024 года.
Инфографика: «Слово и дело»
Инфографика: «Слово и дело»
По материалам:
Слово і Діло
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