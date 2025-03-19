В правительстве хотят удвоить аварийный запас трансформаторов для облэнерго — Finance.ua

В правительстве хотят удвоить аварийный запас трансформаторов для облэнерго Сегодня 11:44 — Энергетика

В правительстве хотят удвоить аварийный запас трансформаторов для облэнерго

Штаб по ликвидации последствий военной чрезвычайной ситуации государственного уровня в электроэнергетических системах, действующий при Министерстве энергетики Украины, решил минимум в два раза увеличить аварийный запас силовых трансформаторов у операторов системы распределения (ОСР, облэнерго).

Об этом говорится в обосновании Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммуслуг (НКРЭКУ), постановления «О внесении изменений в постановление НКРЭКУ от 20 апреля 2022 г. № 386», принятое на заседании комиссии во вторник.

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Согласно документу регулятор предусмотрел возможность для ОСР проводить закупку соответствующих силовых трансформаторов, используя, в частности, средства инвестиционных и ремонтных программ. В дальнейшем ОСР должны использовать такие трансформаторы для оперативного выполнения работ по восстановлению объектов электрических сетей и их составляющих, поврежденных в результате боевых действий.

Как сообщалось, АО «Украинские распределительные сети» («УРС»), в состав которого входят государственные контрольные пакеты акций шести облэнерго, в результате российских обстрелов потеряло около 50 крупных трансформаторов.

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