Что «энергетическое перемирие» даст Украине и рф — Bloomberg Сегодня 15:15

Что «энергетическое перемирие» даст Украине и рф — Bloomberg

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину украинская энергетическая инфраструктура подвергалась многочисленным атакам. Под ударами находилась и российская энергетика.

Как пишет Bloomberg , удары преследовали цель навредить способности другой стороны вести войну или ослабить решительность ее народа, усложнив повседневную жизнь. В этом контексте 30-дневное прекращение атак на энергетическую инфраструктуру — если этот сценарий все же реализуют — могло бы помочь обеим странам.

Но, несмотря на заявления кремля о готовности к «энергетическому перемирию», москва продолжает атаковать украинскую инфраструктуру.

Какие объекты энергетической инфраструктуры были атакованы за время войны

россия методично атаковала украинскую энергетику. российские войска нанесли значительный ущерб электростанциям и сетям с помощью ракет и беспилотников. В последнее время москва сосредоточила огонь на газовой инфраструктуре.

Для Киева главной целью среди объектов страны-агрессора является разветвленная сеть российских нефтеперерабатывающих заводов. Украина запускала несколько волн атак с использованием многих тысяч беспилотников на огромной территории россии — от Московской области до Башкортостана. Нефтяные объекты тоже подвергались атакам.

Как «энергетическое перемирие» повлияет на каждую из стран

Если «энергетическое перемирие» все же заработает, россия столкнется с меньшим риском остановки нефтеперерабатывающих заводов из-за атак БПЛА в ближайшей перспективе. Это важно, ведь сейчас заводы проходят сезонное техническое обслуживание. Кроме того, спрос на топливо весной повышен, потому что фермеры высаживают посевы.

Прекращение российских атак на электростанции Украины могло бы дать украинцам передышку от отключений электроэнергии, хотя они и были менее серьезными по окончании холодной зимы. Однако отключения все еще могут происходить на локальном уровне, когда москва атакует инфраструктуру в некоторых городах или регионах.

Прекращение ударов по энергетике также могло бы помочь Украине хотя бы частично восстановить поврежденные объекты. К тому же Киев выиграл бы время для проведения ежегодного обслуживания атомных электростанций.

«Перерыв в авиаударах может также позволить Украине увеличить внутреннюю добычу газа и закачать большие объемы топлива в хранилища в течение лета — жизненно важная подготовка к следующей зиме», — констатирует издание.

УНІАН По материалам:

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