0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Венгрия хочет создать «антиукраинский» альянс в ЕС вместе с Чехией и Словакией

Мир
74
Венгрия хочет создать «антиукраинский» альянс в ЕС вместе с Чехией и Словакией
Венгрия хочет создать «антиукраинский» альянс в ЕС вместе с Чехией и Словакией
Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией для формирования в Европейском Союзе альянса, скептического относительно поддержки Украины.
Об этом пишет Politico со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.

Новый политический союз

По словам советника, Виктор Орбан планирует наладить сотрудничество с Андреем Бабишем, лидером правопопулистской партии, победившей на недавних парламентских выборах в Чехии, а также со словацким премьером Робертом Фицо. Они планируют согласовать позиции перед заседаниями Европейского совета и проводить совместные встречи перед саммитами.
Хотя формальный политический союз еще не создан, его появление может осложнить принятие решений по финансовой и военной поддержке Украины в ЕС. Подобное уже работало в миграционный кризис 2015 года. Тогда действовала «Вышеградская четверка» (V4): Венгрия, Чехия, Словакия и Польша. Группа продвигала сильные внешние границы ЕС, просемейную политику и выступала против обязательного распределения мигрантов.
Читайте также
После полномасштабного вторжения россии в Украину Вышеградская четверка фактически распалась: Польша заняла жесткую антироссийскую позицию, тогда как Венгрия — противоположную.
Новая конфигурация, предлагаемая Орбаном, предполагает создание «Вышеградской тройки» без участия Польши.
Роберт Фицо и Андрей Бабиш неоднократно выступали за диалог с москвой вместо усиления санкций. Бабиш также критиковал дальнейшую финансовую поддержку Киева со стороны ЕС, а действующий министр иностранных дел Чехии предупредил в комментарии Politico, что в случае прихода Бабиша к власти он «станет марионеткой Орбана» в Европейском совете.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Венгрия выступила против предложения Евросоюза создать фонд в размере $108 млрд, направленный на поддержку Украины, утверждая, что поддержка этой инициативы будет означать «финансирование войны». «У Европы нет денег, но есть деньги на войну. Тогда всегда можно найти 108 миллиардов долларов», — заявлял в июле Балаш Орбан, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Также словацкий премьер Роберт Фицо и Виктор Орбан выступили против призывов отказаться от российской нефти. «Никто не имеет права говорить нам, откуда брать газ и нефть, ведь, согласно международному праву, именно суверенная страна решает собственный энергетический баланс», — заявлял Фицо.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems