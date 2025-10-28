Венгрия хочет создать «антиукраинский» альянс в ЕС вместе с Чехией и Словакией Сегодня 12:22 — Мир

Венгрия хочет создать «антиукраинский» альянс в ЕС вместе с Чехией и Словакией

Венгрия стремится объединиться с Чехией и Словакией для формирования в Европейском Союзе альянса, скептического относительно поддержки Украины.

Об этом пишет Politico со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.

Новый политический союз

По словам советника, Виктор Орбан планирует наладить сотрудничество с Андреем Бабишем, лидером правопопулистской партии, победившей на недавних парламентских выборах в Чехии, а также со словацким премьером Робертом Фицо. Они планируют согласовать позиции перед заседаниями Европейского совета и проводить совместные встречи перед саммитами.

Хотя формальный политический союз еще не создан, его появление может осложнить принятие решений по финансовой и военной поддержке Украины в ЕС. Подобное уже работало в миграционный кризис 2015 года. Тогда действовала «Вышеградская четверка» (V4): Венгрия, Чехия, Словакия и Польша. Группа продвигала сильные внешние границы ЕС, просемейную политику и выступала против обязательного распределения мигрантов.

После полномасштабного вторжения россии в Украину Вышеградская четверка фактически распалась: Польша заняла жесткую антироссийскую позицию, тогда как Венгрия — противоположную.

Новая конфигурация, предлагаемая Орбаном, предполагает создание «Вышеградской тройки» без участия Польши.

Роберт Фицо и Андрей Бабиш неоднократно выступали за диалог с москвой вместо усиления санкций. Бабиш также критиковал дальнейшую финансовую поддержку Киева со стороны ЕС, а действующий министр иностранных дел Чехии предупредил в комментарии Politico, что в случае прихода Бабиша к власти он «станет марионеткой Орбана» в Европейском совете.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Венгрия выступила против предложения Евросоюза создать фонд в размере $108 млрд, направленный на поддержку Украины, утверждая, что поддержка этой инициативы будет означать «финансирование войны». «У Европы нет денег, но есть деньги на войну. Тогда всегда можно найти 108 миллиардов долларов», — заявлял в июле Балаш Орбан, советник премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Также словацкий премьер Роберт Фицо и Виктор Орбан выступили против призывов отказаться от российской нефти. «Никто не имеет права говорить нам, откуда брать газ и нефть, ведь, согласно международному праву, именно суверенная страна решает собственный энергетический баланс», — заявлял Фицо.

