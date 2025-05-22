Евродепутаты призывают Брюссель прекратить финансирование Венгрии — Finance.ua

Евродепутаты призывают Брюссель прекратить финансирование Венгрии Сегодня 11:33

Евродепутаты призывают Брюссель прекратить финансирование Венгрии

Группа депутатов Европейского парламента призвала Брюссель прекратить финансирование Венгрии, обвинив страну в ограничении свобод и подрыве демократии, несоблюдении законодательства и европейских ценностей.

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Об этом сообщает LRT

Как отмечается, Венгрия под руководством премьер-министра Виктора Орбана постоянно конфликтует с ЕС, который уже заморозил миллиарды евро из-за таких вопросов, как обращение с искателями убежища и подозрения в коррупции.

В письме, подписанном 26 депутатами ЕП, утверждается, что Венгрия не только не стремится к улучшениям, но «наблюдается дальнейшая тревожная регрессия». В частности, в обращении упоминается недавно принятый закон о запрете ЛГБТК-прайдов в Будапеште, а также реформы, целью которых является подрыв независимости судов и подавление критиков правительства.

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«Продолжать финансировать коррумпированный режим, открыто подрывающий европейские ценности, неприемлемо. Поэтому мы призываем немедленно прекратить любое финансирование Венгрии, используя все доступные правовые инструменты», — заявляют евродепутаты.

Письмо, инициированное фракцией Зеленых, подписали представители других парламентских фракций, включая правоцентристскую Европейскую народную партию, центристскую «Обновим Европу» и Социал-демократическую партию.

Укрінформ По материалам:

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