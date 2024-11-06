Орбан предлагает ввести новую европейскую стратегию в отношении Украины — Finance.ua
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Орбан предлагает ввести новую европейскую стратегию в отношении Украины

Казна и Политика
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Орбан предлагает ввести новую европейскую стратегию в отношении Украины
Орбан предлагает ввести новую европейскую стратегию в отношении Украины
После победы на выборах кандидата в президенты США Дональда Трампа, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение о создании новой европейской стратегии в вопросах Украины.
Об этом сообщает Magyar Nemzet.
Орбан заявил, что победа республиканцев на выборах якобы вынуждает европейских лидеров задуматься, сможет ли Европа самостоятельно продолжать военную и финансовую поддержку Украины.
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«Существуют серьезные сомнения в этом, поэтому потребуется новая европейская стратегия», — сказал он, добавив, что первые шаги в этом направлении могут быть сделаны на неформальном саммите ЕС.
Венгерский премьер отметил, что самым сложным вопросом является судьба $50 млрд евро кредита для Украины, который по предварительному решению G7 будет профинансирован совместно Европейским Союзом и США.
Напомним, за республиканца Дональда Трампа проголосовали 277 выборщиков. Этого результата достаточно, чтобы стать президентом США. Оппонентка Трампа, демократ Камала Гаррис, набрала 224 голоса выборщиков.
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