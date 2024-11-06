Орбан предлагает ввести новую европейскую стратегию в отношении Украины — Finance.ua

Орбан предлагает ввести новую европейскую стратегию в отношении Украины Сегодня 18:17 — Казна и Политика

Орбан предлагает ввести новую европейскую стратегию в отношении Украины

После победы на выборах кандидата в президенты США Дональда Трампа, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение о создании новой европейской стратегии в вопросах Украины.

Об этом сообщает Magyar Nemzet.

Орбан заявил, что победа республиканцев на выборах якобы вынуждает европейских лидеров задуматься, сможет ли Европа самостоятельно продолжать военную и финансовую поддержку Украины.

Читайте также Самые дорогие выборы в истории США: сколько потратили Трамп и Гаррис на свою предвыборную кампанию

«Существуют серьезные сомнения в этом, поэтому потребуется новая европейская стратегия», — сказал он, добавив, что первые шаги в этом направлении могут быть сделаны на неформальном саммите ЕС.

Венгерский премьер отметил, что самым сложным вопросом является судьба $50 млрд евро кредита для Украины, который по предварительному решению G7 будет профинансирован совместно Европейским Союзом и США.

Напомним, за республиканца Дональда Трампа проголосовали 277 выборщиков. Этого результата достаточно, чтобы стать президентом США. Оппонентка Трампа, демократ Камала Гаррис, набрала 224 голоса выборщиков.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.