Из-за шатдауна американские военные могут остаться без зарплат Сегодня 21:34 — Мир

Из-за шатдауна американские военные могут остаться без зарплат

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что, начиная со второй половины ноября, правительство не сможет выплачивать заработную плату военным, если шатдаун продолжится.

Об этом он заявил в интервью CBS News.

Бессент сообщил, что Пентагон использует резервные средства для выплаты зарплат военным, однако после 15 ноября это станет невозможным.

«Мы смогли выплатить зарплаты военным среднего уровня в этом месяце. Думаю, что с ноября мы сможем продолжить выплаты, но после 15 ноября наши военнослужащие, рискующие своей жизнью, будут оставаться без зарплаты», — добавил министр финансов США.

Напомним, 14 октября Административно-бюджетное управление Белого дома сообщило, что выплата зарплат военным и правоохранителям продолжится, несмотря на частичную остановку финансирования. Администрация готовит новые сокращения государственного аппарата.

1 октября правительство США впервые с 2019 года приостановило свою работу. Это произошло после того, как Конгресс и Белый дом не смогли прийти к согласию о финансировании. Все потому, что демократы во временном плане финансирования правительства хотят учесть субсидии на здравоохранение, чтобы у американцев был доступ к качественной медицине за невысокую плату.

Белый дом на фоне шатдауна уже составил список федеральных учреждений США, где должны пройти массовые увольнения госслужащих.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.